Baseus NOMOS 5-in-1: Desktop-Ladezentrale mit Retrocharme

Erst im Oktober hat der Zubehör-Anbieter Baseus sein Sortiment um das 140-Watt-Desktop-Ladegerät NOMOS erweitert. Die NOMOS ist eine 5-in-1 Ladestation, die mehrere Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen und dabei für einen aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen soll. Neben guten Leistungswerten liegt der Fokus auf einer durchdachten Kabelführung und flexiblen Lademöglichkeiten.

Kabelführung und Energieverteilung

Die Ladestation richtet sich vor allem an Nutzer, die tragbare Apple-Rechner auf dem Schreibtisch verwenden. Ein integriertes USB-C-Kabel lässt sich bei Bedarf 80 cm lang ausziehen und verschwindet nach Gebrauch wieder im Gehäuse der NOMOS. Dieser Mechanismus erinnert an die Kabelrückführung klassischer Staubsauger und reduziert so das übliche Kabelchaos. Zusätzlich verfügt die Station über ein klappbares Ladepad für induktives Laden, das iPhones magnetisch fixiert.

Ein Highlight der NOMOS-Station ist die intelligente Energieverwaltung. Das Ladegerät erkennt den Energiebedarf der angeschlossenen Geräte automatisch und passt die Leistung entsprechend an. Ein integriertes LCD-Display zeigt den jeweils aktuellen Ladestatus und die Energieverteilung in Echtzeit an.

Display mit Ladestatusanzeige

Darüber hinaus können Anwender zwischen verschiedenen Leistungsmodi wählen, um die Energieversorgung individuell zu steuern. Für Geräte mit hohem Strombedarf, etwa ein MacBook Pro, etwa ein „100 Watt Priority Mode“ zur Verfügung.

Die Desktop-Ladezentrale mit Retrocharme kombiniert das USB-C-Kabel und das Qi-Ladepad mit zwei zusätzlichen USB-C-Anschlüssen sowie einen USB-A-Port. Die maximale Leistung im kabelgebundenen Betrieb beträgt bis zu 140 Watt. Beim kabellosen Laden liefert die Station 15 Watt, ausreichend für schnelles Laden von iPhones und anderen Qi-kompatiblen Geräten.

Erstmals günstiger erhältlich

Einen Monat nach dem Verkaufsstart am 4. November ist die aktuell erstmals mit einem 20-Euro-Coupon zu haben, der sich auf den noch geltenden Einführungspreis anwenden lässt. Statt dem Listenpreis von 199,99 Euro kommt man so auf nur noch 129,99 Euro.