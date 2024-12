Apples Smarthome-Display: Erst im zweiten Halbjahr 2025

Nicht nur die Saugroboter-Integration in Apple Home wird noch ein wenig auf sich warten lassen, auch die neue Smart-Home-Zentrale Cupertinos, an der Apple schon seit geraumer Zeit arbeiten soll, scheint nun doch etwas später als bislang angenommen in den Handel zu kommen.

Die Software macht Probleme

Nach Angaben des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo, der über hervorragende Kontakte in Apples Lieferkette verfügt, soll für den Marktstart des Gerätes nun die zweite Jahreshälfte 2025 in den Blick gefasst worden sein. Die Verzögerungen sollen vor allem auf Schwierigkeiten in der Softwareentwicklung zurückzuführen sein.

Grundsätzlich soll Apple vorhaben, seine Präsenz im Smart-Home-Sektor auszubauen. Ein zentraler Baustein dieser Strategie soll eine neue HomePod-Variante mit integriertem Display sein.

Eher in diese Richtung: Der Echo Hub von Amazon

Das Gerät könnte über einen 7-Zoll-Bildschirm und einen kraftvollen A18-Prozessor verfügen. Branchenbeobachter vermuten, dass Apple den Produktstart für eine strategische Neupositionierung der HomePod-Produktlinie nutzen wird. Zukünftig konkurrieren diese wahrscheinlich mehr mit Amazons Echo Hub und dem 21-Zoll großen Echo-Show-Display als mit den Multiroom-Lautsprechern von Sonos.

Parallelen zur Entwicklung der Apple Watch deuten sich an. Diese wurde von einem Zubehör für das iPhone zu einem Gerät mit starkem Fokus auf Gesundheitsfunktionen weiterentwickelt. Eine ähnliche Umdeutung könnte nun beim HomePod erfolgen. Weniger Klangwunder, mehr Schaltzentrale.

Apple plant eigene Überwachungskamera

Zusätzlich spekuliert Kuo über die mögliche Markteinführung einer smarten Überwachungskamera im Jahr 2026, die kabellos mit dem neuen HomePod kommunizieren könnte. ifun.de berichtete im November:

Patentanmeldungen Apples zeigen, dass das Unternehmen offenbar daran arbeitet, Sicherheitslösungen für den Smart-Home-Markt zu entwickeln. Ähnlich wie Face ID und Touch ID bei mobilen Geräten könnten diese Technologien zukünftig auch im Smart-Home-Bereich Anwendung finden.

Für den neuen HomePod mit Display erwartet Kuo im zweiten Halbjahr 2025 Produktionsmasse von anfangs rund 500.000 Geräten.