Paramount+: Neue Filme und Serien im April

Paramount+ hat die Liste mit seinen Programmerweiterungen für den kommenden Monat veröffentlicht. Der Videodienst nimmt im April die neue Serie „Parallel Me“ sowie eine neue Staffel von „School Spirits“ ins Programm. Zudem stehen ein Neuzugang für die Filmreihe „Transformers“ und eine Fortsetzung des Horrorfilms „Smile: Siehst du es auch?“ auf dem Plan.

Transformers One

„Transformers One“ basiert auf der ewig währenden Kontroverse zwischen den beiden Erzfeinden Optimus Prime und Megatron. Einst in einer brüderlichen Beziehung zueinander stehend und beste Freunde, stehen sie sich nach einen Konflikt mit ihrem Anführer Sentinel Prime als erbitterte Gegner gegenüber.

School Spirits

Mit einer neuen Staffel knüpft die Serie „School Spirits“ an das Finale der ersten Staffel an. In der ersten Folge stellt sich hier die Frage „Was geschah mit Maddie Nears?“ Über acht Episoden hinweg geht es darum, die von Peyton List gespielte und im Jenseits lebende Protagonistin Maddie Nears bei ihrem Versuch zu begleiten, ihre Freunde in der Geister- und der realen Welt zu vereinen, um ihr verschwundenes Ich wiederzufinden.

Smile 2: Siehst du es auch?

Von den Paramount-Studios produziert, steht in „Smile 2: Siehst du es auch?“ die von Naomi Scott gespielte Popsängerin Skye Riley im Vordergrund, die durch immer schrecklichere und unerklärliche Ereignisse dazu gezwungen wird, mit ihrer Vergangenheit ins Reine zu kommen.

Parallel Me

„Parallel Me“ dreht sich um die Change-Managerin Toni Falk. Am Tiefpunkt ihres Lebens stehend, bekommt sie die Möglichkeit, auf der Suche nach ihrem persönlichen Glück in alternative und immer wieder neue Versionen ihres eigenen Lebens zu springen.

Die April-Neuheiten bei Paramount+ im Überblick:

10. April

NCIS – Staffel 18 (16 Episoden)

11. April

Transformers One – Film

– Film School Spirits – Staffel 2 (8 Episoden)

– Staffel 2 (8 Episoden) Ex On The Beach France – Staffel 1 (10 Episoden)

16. April

Blue Bloods – Staffel 11 (16 Episoden)

17. April

CSI: Crime Scene Investigation – Staffel 11 (22 Episoden)

22. April

Smile 2: Siehst du es auch? – Film

23. April

NCIS: Los Angeles – Staffel 12 (18 Episoden)

25. April

PAW Patrol Spezial: Die Trucker-Hunde rollen los – Film

26. April