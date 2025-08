Badgeify: Konfigurierbare App-Benachrichtigungen in der Menüleiste

Die Mac-App Badgeify ist eine nette Erweiterung für Nutzer, die noch etwas Platz in der Menüleiste haben. Die Anwendung ermöglicht es nämlich, Hinweise auf neue Nachrichten in beliebigen Apps direkt am oberen Bildschirmrand des Mac anzuzeigen. Zielgruppe sind dabei natürlich vor allem Nutzer, die das Dock, in dem die Benachrichtigungen ansonsten erscheinen, standardmäßig ausgeblendet haben oder im Vollbildmodus arbeiten.

Mit der jetzt verfügbaren Version 1.8.0 von Badgeify erhalten Nutzer die Möglichkeit, die Anzeige der Benachrichtigungen in der Menüleiste zu individualisieren. Alternativ zum bisherigen Standard – einer schlichten Ziffer neben dem App-Symbol – kann man nun auch die für Apple-Systeme charakteristische rot eingerahmte Ziffer oder einen schlichten Punkt als Hinweis auf neu eingegangene Nachrichten wählen.

Die Art und Weise der Darstellung muss dabei auch nicht generell festgelegt werden, sondern lässt sich jeweils gezielt einzelnen Apps oder Gruppen zuweisen. Darüber hinaus hat der Entwickler mit dem aktuellen Update verschiedene kleinere Fehlerkorrekturen und Optimierungen integriert.

Ausgewählte Apps und App-Gruppen anzeigen

Aus unserer Sicht ist die Möglichkeit, gezielt auszuwählen, für welche Apps man die Hinweise in der Menüleiste angezeigt bekommen will, die größte Stärke des Programms. Weniger relevante Apps können somit weiterhin über das Dock informieren und man packt lediglich jene Anwendungen an den oberen Bildschirmrand, die man permanent im Blick haben will.

Badgeify bietet zudem die Möglichkeit, mehrere Programme zu gruppieren und lediglich Symbole für jene Apps anzuzeigen, für die neue Benachrichtigungen vorliegen.

Gratisversion mit Einschränkungen

Die Anwendung lässt sich kostenlos laden und dann auch in eingeschränktem Umfang nutzen. Allerdings ist die Anzahl der Symbole in der Menüleiste dann auf maximal drei beschränkt und es steht auch lediglich die Standardanzeige zur Verfügung.

Die Vollversion lässt sich allerdings für günstige 9 Dollar als Einmalkauf mit unbegrenzter Laufzeit erwerben.