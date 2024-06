Baden-Württemberg testet KI-Verkehrssteuerung

Das in London bereits erfolgreich eingesetzte Verkehrssteuerungssystem Yutraffic Fusion wird jetzt erstmals auch in Deutschland eingesetzt. Allerdings handelt es sich hier noch um einen Testlauf. Zunächst auf ein halbes Jahr begrenzt, soll sich zeigen, ob die Technologie tatsächlich den erwünschten Mehrwert bringt.

Bei Yutraffic Fusion handelt es sich um ein System zur intelligenten Steuerung des Straßenverkehrs in Echtzeit. Dabei werden gleichermaßen Autos und Fußgänger einbezogen, zudem will die Technik auch für besseres Durchkommen von Einsatzfahrzeugen sorgen.

Bild: Yutraffic Fusion

Das Land trägt die Kosten

In Deutschland hat sich das Land Baden-Württemberg dazu bereiterklärt, die mit knapp 200.000 Euro bezifferten Kosten für den Testlauf zu übernehmen. Neben einer befristeten Softwarelizenz werden dadurch auch nötige Hardware-Erweiterungen sowie die Konfiguration des Systems abgedeckt.

Unter Verwendung von künstlicher Intelligenz soll Yutraffic Fusion nun von Juli bis Jahresende in der im Osten von Baden-Württemberg gelegenen Stadt Ellwangen dafür sorgen, dass der Verkehr merklich besser fließt. Die Steuerung wird hierfür insgesamt zwölf Ampelanlagen entlang der Ellwangen durchquerenden Bundesstraße 290 auf Basis von historischen und aktuellen Daten in Echtzeit an die aktuellen Begebenheiten anpassen.

Mit KI-gesteuerten Ampeln setzen wir neue Maßstäbe für einen verbesserten Verkehrsfluss, weniger Emissionen und mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Dieses Engagement für innovative Technologien ist in unserem Koalitionsvertrag verankert und trägt dazu bei, unseren Verkehr umweltfreundlicher und effizienter zu machen.

-Winfried Hermann, Verkehrsminister BW

Bis zu 20 Prozent schnellere Reisezeiten

Die Berichte über die Erfahrungen mit Yutraffic Fusion in London klingen vielversprechend. Bereits kurz nach der Einführung habe man dort eine Verkürzung der Reisezeiten um bis zu 20 Prozent und um 15 Prozent reduzierte Stoppzeiten gemessen. In Ellwangen verspricht man sich mit der Optimierung des Verkehrs für Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger verbunden auch eine positive Auswirkung auf die Umwelt.

Neben London ist das System bereits in Prag im Einsatz. Im Anschluss an den auf sechs Monate angesetzten Test soll eine Auswertung erfolgen, um Yutraffic Fusion im besten Fall dann dauerhaft in Ellwangen und auch weiteren deutschen Städten einzusetzen.