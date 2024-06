Apple-Guthaben: Kaufland gibt indirekt 10 Prozent Rabatt

Bei Kaufland gibt es von heute an einen Sonderrabatt beim Kauf von Apple-Guthaben. Die Ersparnis wird allerdings nicht direkt auf den Preis nachgelassen oder in Bargeld ausgezahlt, sondern für den nächsten Einkauf bei der Handelskette gutgeschrieben. Die per App oder auch physisch erhältliche Kaufland-Card wird für die Teilnahme an dieser Aktion zwingend vorausgesetzt.

Maximal kann man im Rahmen der Aktion 20 Euro sparen. Allerdings bleibt es auch diesmal bei den derzeit üblichen zehn Prozent Ersparnis, sodass ihr für diesen Höchstbetrag mit stolzen 200 Euro bei Apple in Vorleistung gehen müsst.

Die Aktion gilt beim Kauf von Apple-Geschenkkarten in Höhe von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro, und ist auf den Kauf von maximal zwei gleichen Karten beschränkt. Auch ist es nicht möglich, einen gemeinsamen Rabatt für zwei unterschiedlich teure Karten zu erhalten, hier wird dann ausschließlich die teurere der beiden Karten verrechnet.

Die Aktion läuft noch bis zum kommenden Mittwoch. Um den versprochenen Einkaufsgutschein zu erhalten, müsst ihr entweder eine klassische Kundenkarte bei Kaufland besitzen oder die Kaufland-App geladen und euch dort registriert haben. Wichtig ist, dass ihr beim Kauf der Apple-Karten nicht vergesst, die Kaufland-Mitgliedskarte zu scannen. Die Teilnahme an der Aktion ist auf einen Kauf mit Gutscheinerhalt beschränkt.

Auch für Hardware-Käufe verwendbar

Das in Kartenform erworbene Apple-Guthaben lässt sich anschließend einlösen und auf die persönliche Apple-ID gutschreiben. Im Gegensatz zu den alten iTunes-Karten kann man damit inzwischen nicht mehr nur digitale Güter kaufen, sondern das Guthaben auch zum Kauf von Hardware-Produkten und Zubehör im Onlineshop von Apple oder in einem der Apple-Ladengeschäfte verwenden. Mit (inzwischen meist indirekt) rabattiert erworbenen Apple-Geschenkkarten sind auch eine hervorragende Möglichkeit, die Kosten für App-Abos oder Dienste wie Apple Music, Apple Arcade und Apple TV+ ein wenig zu reduzieren.