AVM Smarthome demnächst mit Tür-Fenster-Kontakt

Mit dem Tür-Fenster-Sensor FRITZ!DECT 350 steigt die Zahl der im Rahmen des FRITZ!DECT-Smarthome-Programms von AVM angebotenen Geräte auf insgesamt zehn. Bislang sind hier die farbige LED-Lampe FRITZ!DECT 500, die mit und ohne Bildschirm erhältlichen Schalttaster FRITZ!DECT 400 und FRITZ!DECT 440, die Heizkörper-Thermostate FRITZ!DECT 301 und FRITZ!DECT 302, die Schaltsteckdosen FRITZ!DECT 200 und FRITZ!DECT 210 sowie der FRITZ!DECT Repeater 100 und das FRITZ!Smart Gateway erhältlich. Letzteres integriert mit Zigbee kompatible LED-Lampen in die Smarthome-Umgebung des Herstellers. Schaltzentrale für die Verwendung all dieser Produkte ist eine mit FRITZ!DECT kompatible FRITZ!Box.

In Verbindung mit dem neuen Tür-Fenster-Kontakt lassen sich dann auch Szenarien zum Energiesparen erstellen, beispielsweise das automatische Abriegeln von Heizkörpern, sofern diese auch mit den von AVM angebotenen Thermostaten FRITZ!DECT 301 oder 302 ausgestattet sind. Der Status der mit dem Kontakt ausgestatteten Türen wird neben der FRITZ!-Smarthome-App von AVM auch auf dem FRITZ!Fon und in FRITZ!OS angezeigt.

Der Berliner Hersteller AVM will sein FRITZ!DECT-Smarthome-Portfolio um einen Tür-Fenster-Kontakt erweitern. Das neue Produkt soll zum Jahreswechsel mit einer Preisempfehlung von 39 Euro in den Handel kommen.

