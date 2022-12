AVM gibt Update auf FRITZ!OS 7.50 frei

AVM will mit FRITZ!OS 7.50 auch dafür sorgen, dass an DSL-Anschlüssen die Datenpakete noch besser und gerechter auf alle Geräte im Heim- und Gastnetz verteilt werden.

Allem voran verspricht AVM mit FRITZ!OS 7.50 weitere Verbesserungen für die Leistung in WLAN-Mesh-Netzwerken. Anwender, die einen FRITZ!Repeater oder eine FRITZ!Box als Mesh-Repeater einsetzen, sollen dank „dynamischen Smart Repeating“ von höheren Datendurchsätzen und mehr Stabilität bei ihren WLAN-Verbindungen profitieren. AVM zufolge werden die beiden Frequenzbänder (2,4 und 5 GHz) noch dynamischer für die optimale Verbindung zwischen FRITZ!Box am Anschluss und Mesh Repeater eingesetzt.

