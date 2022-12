Apple unterstützt den Welt-AIDS-Tag: Rote Schaufenster und Zifferblätter

Auch in diesem Jahr hält der Apple Store wieder zahlreiche (RED)-Produkte bereit, von deren Verkaufserlös ein Teil an den Global Fund geht, um dabei zu unterstützen, AIDS zu bekämpfen und die Auswirkungen von COVID‑19 zu mindern. Das Spektrum der in diesem Zusammenhang angebotenen Produkte ist dabei wie immer breit und reicht von Armbändern für die Apple Watch und iPhone-Hüllen über rote Beats-Kopfhörer bis hin zu Sondereditionen der Apple Watch und verschiedener iPhone-Modelle.

Apple zeigt anlässlich des heutigen Welt-AIDS-Tags Flagge und hat zahlreiche seiner Ladengeschäfte rund um den Globus mit entsprechenden Schaufenster- und Produktdisplays dekoriert, zudem rückt zumindest die amerikanische Webseite des Unternehmens die von Apple angebotenen (RED)-Produkte in den Fokus. In Deutschland versteckt sich das entsprechende Angebot aktuell jedoch noch hinter diesem Link .

