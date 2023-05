„Avatar: The Way of Water“: Auf Disney+ erst ab 7. Juni

Disney hat heute den Launch-Termin für den Science-Fiction-Film „Avatar: The Way of Water“ auf dem hauseigenen Video-Streaming-Dienst Disney+ bekanntgegeben. Der Kinoerfolg, der hierzulande bereits am 14. Dezember des vergangenen Jahres in den Lichtspielhäusern zu sehen war, wird seine Premiere auf Disney+ erst am 7. Juni feiern.

In den Kinos war der Nachfolger des ebenfalls von James Cameron inszenierten Spielfilms „Avatar“ (2009) einer der umsatzstärksten Filme aller Zeiten und beansprucht mit umgerechnet 2,1 Milliarden Euro das dritthöchste Einspielergebnis der Filmgeschichte für sich – nach „Avengers: Endgame“ auf Platz 2 und „Avatar“ auf Platz 1.

Bereits seit 4. April im Verkauf

Der Streaming-Start erfolgt damit vergleichsweise spät, hatte Disney den digitalen Verkauf des Films bei Händlern wie Amazon Prime Video, Apple TV und Videoload doch schon zum 4. April zugelassen. Damit werden zwischen Digitalverkauf und Streaming-Start satte zwei Monate liegen.

Mit einer Bewertung von 7,7 Punkten bei fast 400.000 abgegebenen Stimmen liegt „Avatar: The Way of Water“ im Portal der IMDb etwa unter dem ersten Avatar-Film, der bei 1,3 Millionen abgegebenen Stimmen auf eine Note von 7,9 kommt.

Während der Oscar-Verleihung 2023 konnte sich „Avatar: The Way of Water“ über die Auszeichnung für die besten visuellen Effekte freuen. Nominiert war „Avatar: The Way of Water“ auch für die Auszeichnung als bester Film überhaupt, musste hier jedoch der hervorragenden Michelle Yeoh-Performance in „Everything Everywhere All at Once“ Platz machen. Auch die Nominierungen für den besten Ton und die besten Szenenbilder konnte der zweite Teil der Avatar-Reihe nicht in Oscars umsetzen.

„Avatar: The Way of Water“ spielt mehr als 10 Jahre nach „Avatar“ und erzählt seine Gesichte erneut in der Welt von Pandora.