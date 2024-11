Neues ARTE Adventure 30 Birds jetzt auf Steam erhätlich

Das Adventure 30 Birds ist das neuste Spiel der mittlerweile recht langen Liste an Videospielen, die von der französischen Sparte des Kultursenders ARTE als Publisher unterstützt wurden. Und entführt euch in ein humorvolles Abenteuer voll schräger Vögel.

Das meinen wir tatsächlich wortwörtlich, denn in dem humoristisch angelegten 2.5D-Spiel schlüpft ihr in die Rolle der Detektivin Zig, welche in einer kunterbunten Lampenwelt lebt und der die Aufgabe zuteil wurde die Vogelgötting Simurgh aus den Fängen eines mysteriösen Forschers zu befreien. Doch dies kann ihr nur durch ein spezielles Ritual gelingen, für das sie die namensgebenden 30 Vögel versammeln muss.

Auf eurer Reise über die bunt gestalteten Glaslaternen, die Teil von Zig’s Heimat sind, trefft ihr nicht nur auf allerlei zwielichtige Gestalten, sowie dauerbadende und Menschen verzaubernde Dschinns, sondern auch auf eine ganze Voliere voll verrückter Vögel. Und dabei ist Hopfa, die spielsüchtige und unter hoffnungsloser Selbstüberschätzung leidende Wiedehopfdame die ihr als Erste kennen lernt, nichtmal das schrägste Federvieh welchem ihr begegnen werdet.

Zum Artstyle inspirierte die Entwickler eine Reise nach Istanbul vor zehn Jahren, auf der sie persische Miniaturen entdeckten, deren Bildtradition aus dem 15. Jahrhundert die künstlerische Leiterin Colline Sauvand und den Spieledesigner und Musiker Laurent Toulouse offensichtlich nicht mehr losließen. Optik, musikalische Untermalung und die teilweise sehr entspannten Charaktere geben dem Spiel in unseren Augen einen nicht verkennbaren psychedelischen Vibe.

Vollständig von Hand gezeichnet, auf halbem Weg zwischen einem Kamishibai und einer Laterna magica, bietet 30 Birds eine nahtlose Mischung aus 2D und 3D. Während die Spieler durch die wunderschönen Viertel von Lantern City wandern, begleitet sie ein von Ska, Dub und Reggae inspirierter Soundtrack.

Die Rätsel und Minispiele, die ihr während des Spielverlaufs lösen müsst, empfanden wir weder als besonders komplex noch schwer zu lösen. Im Gegenzug sind sie zumindest abwechslungsreich gestaltet und das Spiel wartet immer wieder mit Neuem auf. Generell lebt das Spiel jedoch von seinem Humor und der liebevollen Erzählform. Einziger Wermutstropfen: Zwar spielt 30 Birds sehr viel mit Ton und Klängen, die Dialoge sind jedoch leider nicht vertont.

Ihr werdet aber keinesfalls mit ellenlangen, langweiligen Textpassagen erschlagen und es ist durchaus diskutabel, ob Sprecher überhaupt zur Bilderbuchoptik des Spiels gepasst hätten. Wer ein bisschen Text nicht scheut, erhält auf Steam aktuell 10% Einführungsrabatt und kann das Spiel somit für 16,19 Euro für Mac und Windows herunterladen.