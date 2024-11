Ausgewählte Black-Friday-Highlights: Ein Kabel, die C300, zwei Kameras

Unsere E-Mail-Briefkästen quillen seit Anfang der Woche nahezu über. Kein Hersteller, keine Agentur und kein Distributor, der nicht auf die hauseigenen Angebotsaktionen zur Black-Friday-Woche aufmerksam macht.

Dabei ist die Angebotsflut so unüberschaubar, dass wir uns dafür entschieden haben, ausschließlich auf gezielt ausgewählte Produkte zu verweisen, mit denen wir bereits selbst Erfahrungen sammeln konnten. Dies gilt auch für den Elektronikhersteller Anker, der all seine Tochtermarken heute in die Schlacht geschickt hat.

Ein Dual-Kabel, die C300 und zwei Kameras

Von diesem möchten wir zum einen das 1,2 Meter lange Dual-USB-C-Kabel auf euren Radar schieben. Wir selbst haben das Dual-USB-C-Kabel im Oktober gekauft und nutzen die Strippe, um kraftvolle Ladegeräte und Netzteile zwischen mehreren Verbrauchern aufzuteilen.

Das Kabel verbindet nicht nur mehrere Endgeräte mit einem Ladeanschluss, sondern versteht sich auch auf Datenübertragungen. Hier kommt jeweils das zuerst angeschlossene Gerät zum Zug. Statt für 19,99 Euro gibt es die Strippe aktuell für 12,99 Euro.

In Sachen Indoor-Kameras ist das Angebot der Anker-Tochter Eufy nahezu unschlagbar. Eufy verkauft Kameras ohne Abonnement, die ihre Aufnahmen auf lokalen SD-Karten sichern, eine hervorragende App bieten, die Push-Mitteilungen bei Bewegung oder Personenerkennung zustellen und qualitativ gut aufgestellt sind.

Für die beiden neuesten Indoor-Modelle hat der Hersteller jetzt jeweils über 30 Prozent Nachlass gewährt und drückt das Topmodell, die sogenannte Eufy S350, damit erstmals auf einen Verkaufspreis von unter 80 Euro. Zum Marktstart im September 2023 kostete diese noch satte 140 Euro. Das sympathisch gestaltete Modell bietet einen RTSP-Stream, zwei Objektive und eine 4K-Auflösung.

Ebenfalls super-attraktiv scheint uns die zur Black-Friday-Woche nur 210 Euro günstige Solix C300. Der tragbare Akku besitzt eine Lichtleiste, zwei Steckdosen, einen 12-Volt-Anschluss, drei USB-C-Ports und einen USB-A-Steckplatz und kann Verbrauchern eine Leistung von bis zu 300 Watt zur Verfügung stellen. Das erst vor zwei Monaten für 270 Euro gelistete Modell steht im Rahmen der Black-Friday-Woche jetzt vorübergehend für nur noch 209,99 Euro zum Kauf zur Verfügung.