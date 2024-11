Roborock raus, Ecovacs rein: N30 startet als neuer Alleskönner

Die Saugroboter von Roborock haben wir lange Zeit präferiert, im Freundeskreis empfohlen und auch hier auf ifun.de akribisch im Blick behalten. Das, was Roborock im Laufe der vergangenen Jahre jedoch mit seinem bis dahin sehr übersichtlichen Sortiment angestellt hat, hat bei uns vor allem Kopfschütteln ausgelöst.

N30 Omni: Steht jetzt dort, wo vorher Roborock putzte

Einst mit einem recht übersichtlichen “Good, Better, Best”-Portfolio auf Kundenfang, scheint man bei Roborock inzwischen eine neue Modellvariante für jede auch noch so kleine Zusatzfunktion auf den Markt zu bringen.

Dies hat dazu geführt, dass der Roborock Qrevo inzwischen in acht (!) unterschiedlichen Modellvarianten verfügbar ist – zusätzlich zu den zahlreichen S8- und S7-Modellen, den drei Q-Serien und dem neuen Roborock Curv, die erst heute wieder durch den neu vorgestellten Q5 Max+ ergänzt wurden. Ein Überangebot, das Verbraucher wie uns eher verunsichert als anspricht.

Budget-Alleskönner: Der N30 Omni

Die direkte Konkurrenz von Ecovacs stellt sich hier mittlerweile deutlich sortierter auf. Das X5-Flaggschiff gibt es mit und ohne Handstaubsauger, T30 und N30 decken das Mittelfeld ab, der N20 holt die preisbewussten Anwender ab.

Lassen sich einzeln entnehmen: Der Frisch- und der Schmutzwassertank.

Erst seit September mit einer komplett überarbeiteten iPhone-App am Start, bietet Ecovacs nun auch das neues Budget-Modell, den N30 Omni, in Deutschland an und hat diesen mit so vielen modernen Features ausgerüstet, dass wir den Roborock-Sauger jetzt in der Küche durch den deutich zeitgemäßeren Ecovacs-Kandidaten ersetzt haben.

Der Deebot N30 Omni, wie die Neuvorstellung mit ganzem Namen heißt, verfügt über eine Dockingstation, die nicht nur das Gerät auflädt, sondern auch dessen Schmutztank aussaugt, die Wischmopps mit heißem 60° heißem Wasser reinigt, diese anschließend mit warmer Luft trocknet und den Saugroboter zudem mit frischer Reinigungslösung versorgt.

Sonst nur in der Oberklasse zu finden: Seitenbürsten zur Kantenreinigung

Heißwasser, Heißluft, moderne App

Das Gerät ist mit der sogenannten ZeroTangle 2.0-Technologie ausgestattet, die durch drei V-förmige Strukturen Haarverwicklungen minimiert. Eine spezielle Bürste nimmt Haare auf, sammelt sie in der Mitte und entwirrt sie automatisch. Die adaptive TruEdge-Technologie bietet eine präzise Kantenreinigung mit einem Abstand von nur 1 Millimeter zur Wand. Der Saugroboter verfügt außerdem über eine wuchtige Saugleistung von bis zu 10.000 Pascal. Offene Wünsche haben wir hier nicht mehr.

Die Basis des N30 Omni übernimmt die automatische Entleerung des Staubbehälters, die Heißwasserreinigung und deren anschließende Trocknung. Der integrierte Staubbeutel bringt es auf ein Fassungsvermögen von 2,6 Litern. Sowohl Schmutzwasser- als auch Frischwassertank sind einzeln entnehmbar und lassen sich leicht auffüllen bzw. entleeren.

Die neue App: Aufgeräumt, schnell, einfach nachvollziehbar

Bezahlen müsst ihr für die Features des Deebot N30 Omni derzeit 549 Euro – derzeit, heißt im Rahmen der Black Friday Woche . Zum Vergleich: Bei Roborock bietet etwa der Qrevo Pro eine Kantenreinigung mit Flexi-Arm und die Moppreinigung mit heißem Wasser, bringt es allerdings nur auf eine Saugleistung von 7.000 Pascal und kostet trotz Black-Friday-Deal satte 70 Euro mehr, also 619 Euro.

Lange Zeit konnte man wenig falsch machen, wenn man ohne viel zu vergleichen zu einem aktuellen Roborock-Saugroboter gegriffen hat. Inzwischen jedoch bieten Mitbewerber wie Ecovacs bessere Geräte zu günstigeren Preisen, die sich auch in Sachen Navigation und App-Unterstützung nicht mehr verstecken müssen.