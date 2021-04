Aufgeatmet: Magic Keyboard „funktional kompatibel“ mit neuem iPad Pro

iPad-Nutzer, die so viel auf ihren Apple-Tablets erledigen, dass die Upgrades auf neu verfügbare Hardware-Generationen ohne langes Grübeln erfolgen, werden die Gerüchte über die Inkompatibilität des ersten Magic Keyboard mit dem neuen iPad Pro mitverfolgt haben.

Apples neuestes Tablet, das iPad Pro 2021 mit M1-Chip, das sich noch heute zur Bestellung im Apple Store anbieten wird, verfügt über leicht andere Maße als sein Vorgänger. Zwar hat der Hüftumfang nur um 0,5 Millimeter zugenommen, die Rückschlüsse der Apple-Community fielen jedoch eindeutig aus: Apples neuestes iPad Pro dürfte zum Produktiv-Betrieb auch ein neues Magic Keyboard voraussetzen.

Da Apple direkt auch neue Magic-Keyboards für die fünfte Generation des 12,9-Zoll iPad Pro und die 3. Generation des 11-Zoll iPad Pro präsentierte, schien die Sache ausgemacht. Frühe Besteller müssten mindestens 339 Euro in die neue Tastatur investieren.

Kurze Zeit bevor heute die ersten Vorbestellungen für die neuen Tablets angenommen werden hat Apple die Kompatibilitäts-Debatte nun ganz offiziell aufgegriffen und einen Hilfe-Eintrag in der eigenen Support-Datenbank aktualisiert, um die Frage der Tastatur-Kompatibilität zu beantworten.

Hier geht das Unternehmen jetzt explizit auf die Kompatibilität der ersten Generation des Magic Keyboard (Modellnummer A1998) und des 12,9-Zoll großen iPad Pro der fünften Generation ein. Beide Modelle seien „funktional kompatibel“ miteinander, allerdings müssten Kunden damit rechnen, dass die etwas dickeren Abmessungen dafür sorgen, dass das Magic Keyboard im geschlossenen Zustand nicht mehr exakt passgenau sitzt. Dies gilt vor allem dann, wenn zusätzlich auch noch eine Displayschutz-Folie zum Einsatz kommt. Die Arbeit mit der Tastatur ist aber weiterhin möglich.

The first generation of the Magic Keyboard (A1998) is functionally compatible with the new iPad Pro 12.9-inch (5th generation) with Liquid Retina XDR display. Due to the slightly thicker dimensions of this new iPad Pro, it’s possible that the Magic Keyboard may not precisely fit when closed, especially when screen protectors are applied.