Audio Hijack: Jetzt auch mit Live-Streaming-Ausgabe

Fünf Jahre nachdem die Software-Schmiede Rogue Amoeba den leistungsfähigen Mac-Audiorecorder Audio Hijack in Version 3 vorgelegt hat, steht jetzt das Update auf Version 3.7.1 zur Verfügung, das trotz unscheinbarer Versionsnummer eine große Funktionserweiterung mitbringt.

Das flexible Aufnahmestudio hat die zur Verfügung stehenden Ausgabe-Optionen um eine neue Live-Streaming-Ausgabe erweitert.

Vielleicht fangen wir vorne an: In Audio Hijack 3 legt ihr per Drag’n’Drop fest, welche Audioquelle(n) ihr für die Aufnahme benutzen wollt. Dabei könnt ihr neben dem Systemsound oder extern angeschlossenen Geräten auch einzelne Apps oder beispielsweise gezielt die Audioausgabe eines Webbrowsers aufnehmen. Bei Bedarf lassen sich auch mehrere Audioquellen gleichzeitig für die Aufnahme auswählen und ihr könnt direkt spezielle Equalizer-Einstellungen oder Effekte anwenden.

Läuft eure Aufnahme bzw. der Mix, muss diese nun nicht mehr zwingend als Datei gespeichert oder über Lautsprecher und Kopfhörer ausgegeben werden, sondern kann auch als Live-Stream an Periscope, Twitch oder YouTube übergeben werden.

Die Live-Stream-Ausgabe von Audio Hijack

Podcaster, Lehrer und Künstler können ihre Studio-Aufnahme so auch als Live-Stream bereitstellen, den Audio Hijack um ein automatisches Video-Feed ergänzt

Auch ohne Live-Streaming-Ausgabe gehörte Audio Hijack bereits zu den ausgesprochenen Mac-Empfehlungen. Die Anwendung hat mit $59 zwar ihren Preis, Qualität, Stabilität und Performance des Downloads rechtfertigen diesen aber ohne Weiteres.

Audio Hijack im Video