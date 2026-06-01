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Steuerung per App und Matter

Design-Stehlampe von Govee lässt sich in der Höhe anpassen
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Govee hat mit der Lantern Floor Lamp seit wenigen Wochen eine neue Bodenlampe im Programm, die mit einem großen Leuchtkopf ausgestattet ist und in vier verschiedenen Höhen verwendet werden kann. Wir haben uns das neue Produkt angesehen. Bei Amazon bekommt man die „Laternen-Lampe“ von Govee im Rahmen einer Gutscheinaktion mit 20 Euro Preisabzug für 119,99 Euro.

Govee Stehlampe Lieferumfang

In Sachen Verarbeitung macht die neue Stehlampe von Govee einen hervorragenden Eindruck. Der Tellerfuß ist schwer genug, um auch bei maximaler Höhe der Leuchte stabil zu stehen. Ein vierteiliges Standrohr aus Metall erlaubt es, sie in vier verschiedenen Höhen zu verwenden: 58 cm, 92 cm, 127 cm und 160 cm. Beim Zusammenbau wird das Rohr einfach auf die entsprechende Länge geschraubt und das Anschlusskabel der LEDs hindurchgeführt.

Govee Stehlampe Fuss

Silikon statt Glas

Der Kopf der Lampe sieht aus, als sei er aus mattem Glas gefertigt. Govee verwendet hier allerdings leichtes Silikonmaterial. So geht selbst dann nichts kaputt, wenn die Lampe doch einmal umkippen sollte.

Govee Stehlampe 1

Die matte Oberfläche dient auch als Basis für das Lumiblend-System des Herstellers. So lassen sich darauf auch gleichmäßig fließende Farbverläufe und animierte Lichteffekte darstellen. Zugleich ist es möglich, Volltonfarben oder helles Weißlicht zur Raumbeleuchtung zu nutzen. Die verbauten LEDs unterstützen einen Farbtemperaturbereich zwischen 1000 und 10.000 Kelvin und eine maximale Helligkeit von 1400 Lumen. Damit verbunden besteht auch die Möglichkeit, die Helligkeit und Farbtemperatur automatisch an die Tageszeit anzupassen.

Govee Stehlampe 2

Steuerung per App und Matter

Über einen Schalter an der Oberseite kann man die Lampe nicht nur ein- oder ausschalten, sondern auch zwischen verschiedenen Standardeinstellungen wechseln. Der volle Leistungsumfang ist über die Govee-App verfügbar. Dort stehen zahlreiche Effekte und animierte Szenen zur Auswahl. Zudem lässt sich die Lampe auch als animiertes Partylicht verwenden, indem sie auf Musik oder Umgebungsgeräusche reagiert.

Govee Tischlampe App Szenen

Über Matter ist die „Lantern Floor Lamp“ auch mit Smarthome-Systemen wie Apple Home oder Amazon Alexa kompatibel. Hier gilt wie immer die Einschränkung, dass der Standard nur Basisfunktionen wie das Ein- und Ausschalten und die Helligkeitsregelung unterstützt.

Die Stehlampe von Govee wird mit weißem oder schwarzen Fuß angeboten.

Produkthinweis
Govee Laterne Stehlampe LED, RGBICWW Stehlmape mit Halo-Beleuchtung & 100 Szenen, Dimmbar 1000K-10000K & 1400lm, Matter... Aktionspreis
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01. Juni 2026 um 20:11 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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  • Sobald sich die Höhe auch aus der Ferne verstellen lässt, ist die gekauft ^^

  • WOW – schon ein Hammer, dass eine Stehlampe in der Höhe angepasst werden kann … meine Stehlampe mit textilem Schirm (mit Tischchen und Rollen drunter) von Omma kann das auch: Schraube an der seitlichen Leiste lösen und entsprechend rauf oder runter ziehen, Schraube wieder fixieren – das wars. Ach ja, auch der Lampenschirm kann in der Neigung justiert werden. Ein passendes Smarthome-Leuchtmittel reingeschraubt und dann entspannt zurücklehnen.

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