Govee hat mit der Lantern Floor Lamp seit wenigen Wochen eine neue Bodenlampe im Programm, die mit einem großen Leuchtkopf ausgestattet ist und in vier verschiedenen Höhen verwendet werden kann. Wir haben uns das neue Produkt angesehen. Bei Amazon bekommt man die „Laternen-Lampe“ von Govee im Rahmen einer Gutscheinaktion mit 20 Euro Preisabzug für 119,99 Euro.

In Sachen Verarbeitung macht die neue Stehlampe von Govee einen hervorragenden Eindruck. Der Tellerfuß ist schwer genug, um auch bei maximaler Höhe der Leuchte stabil zu stehen. Ein vierteiliges Standrohr aus Metall erlaubt es, sie in vier verschiedenen Höhen zu verwenden: 58 cm, 92 cm, 127 cm und 160 cm. Beim Zusammenbau wird das Rohr einfach auf die entsprechende Länge geschraubt und das Anschlusskabel der LEDs hindurchgeführt.

Silikon statt Glas

Der Kopf der Lampe sieht aus, als sei er aus mattem Glas gefertigt. Govee verwendet hier allerdings leichtes Silikonmaterial. So geht selbst dann nichts kaputt, wenn die Lampe doch einmal umkippen sollte.

Die matte Oberfläche dient auch als Basis für das Lumiblend-System des Herstellers. So lassen sich darauf auch gleichmäßig fließende Farbverläufe und animierte Lichteffekte darstellen. Zugleich ist es möglich, Volltonfarben oder helles Weißlicht zur Raumbeleuchtung zu nutzen. Die verbauten LEDs unterstützen einen Farbtemperaturbereich zwischen 1000 und 10.000 Kelvin und eine maximale Helligkeit von 1400 Lumen. Damit verbunden besteht auch die Möglichkeit, die Helligkeit und Farbtemperatur automatisch an die Tageszeit anzupassen.

Steuerung per App und Matter

Über einen Schalter an der Oberseite kann man die Lampe nicht nur ein- oder ausschalten, sondern auch zwischen verschiedenen Standardeinstellungen wechseln. Der volle Leistungsumfang ist über die Govee-App verfügbar. Dort stehen zahlreiche Effekte und animierte Szenen zur Auswahl. Zudem lässt sich die Lampe auch als animiertes Partylicht verwenden, indem sie auf Musik oder Umgebungsgeräusche reagiert.

Über Matter ist die „Lantern Floor Lamp“ auch mit Smarthome-Systemen wie Apple Home oder Amazon Alexa kompatibel. Hier gilt wie immer die Einschränkung, dass der Standard nur Basisfunktionen wie das Ein- und Ausschalten und die Helligkeitsregelung unterstützt.

Die Stehlampe von Govee wird mit weißem oder schwarzen Fuß angeboten.