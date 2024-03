Audible-Frühlingsangebot: 3 Monate für je 2,95 Euro + 15 Euro Gutschein

Das neu verfügbare Frühlingsangebot von Audible kann sich sehen lassen. Der Hörbuchdienst lässt sich in diesem Rahmen drei Monate lang zum Preis von jeweils 2,95 Euro anstelle von 9,95 Euro abonnieren. Obendrauf bekommt jeder Nutzer nochmal 15 Euro Guthaben geschenkt, das sich für den Kauf von Audible-Inhalten verwenden lässt. Das Angebot lässt sich wahlweise über die Audible-Webseite oder auch über Amazon.de wahrnehmen.

Hier nochmal die wichtigsten Infos rund um das Hörbuch-Angebot von Audible. Das Ursprüngliche Prinzip „1 Hörbuch pro Monat“ wird weiterhin beibehalten, ihr könnt im Rahmen des Abonnements also jeden Monat aufs neue ein Hörbuch frei aus dem Angebot von Audible auswählen. Diese „Kauf-Hörbücher“ bleiben euch auch erhalten, wenn ihr das Abo kündigt, der Zugriff per App oder Computer ist jederzeit über das persönliche Benutzerkonto bei Audible möglich.

Seit geraumer Zeit gibt es ergänzend dazu aber auch einen Flatrate-Pool namens „Im Abo enthalten“, der den Zugriff auf eine stattliche Auswahl an Hörbüchern ermöglicht, die jedem Besitzer eines aktiven Audible-Abonnements zur Verfügung stehen. Angesichts dessen sollte man auch mehr Wert auf die Auswahl der monatlichen „Kauf-Titel“ legen und sicherstellen, dass es diese Bücher nicht ohnehin schon als Abo-Beigabe gibt. Audible bietet hierfür beispielsweise hochwertige Exklusivtitel oder auch jede Menge Hörbücher in ungekürzter Fassung an, die im Einzelkauf als CD oder dergleichen deutlich teurer als der reguläre Monatspreis des Hörbuch-Anbieters wären.

Angebot über die Audible-Webseite und Amazon verfügbar

Das über die Audible-Webseite und über Amazon.de erhältliche Frühlingsangebot setzt voraus, dass man Audible in den vergangenen sechs Monaten nicht abonniert hatte. Zudem ist zu beachten, dass der Wertgutschein über 15 Euro ausschließlich dazu verwendet werden kann, Audible-Inhalte im Einzelkauf zu erwerben und das Guthaben bis spätestens 1. Juli eingelöst werden muss. Konkret könnt ihr damit beispielsweise zusätzlich zu den drei enthaltenen Monats-Büchern einen weiteren Titel für maximal 15 Euro aus dem Angebot von Audible erwerben.