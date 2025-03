Assassin’s Creed Shadows schickt euch ins feudale Japan

Nachdem der neuste Teil der erfolgreichen Rollenspielserie zweimal verschoben wurde, könnt ihr nun endlich in Assassin’s Creed Shadows in das feudale Japandes 16. Jahrhunderts eintauchen. Wobei Entwickler Ubisoft auch sein Versprechen wahr gemacht und das Spiel heute für den Mac zeitgleich mit den Windows- und Konsolenversionen veröffentlicht hat.

Dass Blockbustertitel zeitgleich auch für den Mac erscheinen ist leider weiterhin eine Seltenheit – wenn sich die Publisher überhaupt die Mühe einer Portierung machen. Entsprechend wurde Assassin’s Creed Shadows bereits auf der letzten Entwicklerkonferenz WWDC ins Rampenlicht gerückt und Apple widmete dem Spiel zuletzt vor zwei Wochen noch einen ausführlichen Blogeintrag auf ihrer Entwickler-Website (wir berichteten).

Viel Kritik vorab

Doch bereits die Ankündigung von Shadow verlief nicht ganz so reibungslos, wie es sich Ubisoft sicherlich gewünscht hätte. Zwar giert die Community bereits seit Jahren nach einem Creed, das im hisotrischen Japan spielt. Jedoch stieß der dunkelhäutige Protagonist Yasuke bei vielen auf Ablehnung.

Wobei die Spielreihe zwar schon immer an meist historisch akkuraten Orten spielte, bei ihren Hauptcharakteren jedoch auf fiktive Personen mit frei erfundenen Geschichten setzte. Yasuke ist tatsächlich der erste Hauptcharakter, dessen Person historisch belegt ist. Yasuke war ursprünglich ein Sklave, den portugiesische Missionare aus Afrika mit nach Japan gebracht hatten. Dort wurde er von dem Fürsten Oda Nobunaga als freier Mann an seinem Hof aufgenommen.

Ob Nobunaga, der in der japanischen Sengoku Zeit eine wichtige Rolle dabei spielte das im bürgerkriegsähnliche Zustände versunkene Land wieder zu einigen, Yasuke wirklich wie im Spiel zu einem Samurai ausbilden ließ, ist zwar nicht historisch vollständig belegt. Allerdings spielt das eigentlich auch keine all zu große Rolle, denn auch Shadows ist trotz seiner Anspielungen an echte Charaktere kein Lehrspiel und erzählt lediglich eine fiktive Geschichte.

Zwei wählbare Hauptcharakter

Zumal bei Yasuke, der außerhalb der japanischen Kultur aufgewachsen ist, zumindest sein kritischer Blick auf die Kaste der Samurai und seine Ablehnung gegenüber derer Brutalität authentisch wirkt. Außerdem seid ihr nicht gezwungen durchgehend als Yasuke zu spielen. Denn neben dem Samurai wartet auch die geschickte Kunoichi Naoe als zweiter Hauptcharakter auf euch, mit der ihr wenn ihr wollt – abseits einiger Passagen – das komplette Spiel durchspielen könnt.

Die Spielweise mit der agilen Attentäterin erinnert sowieso stärker an ein klassisches Creed. So liegt Naoes Stärke in Angriffen aus dem Hinterhalt und ihre fließenden Bewegungen passen wesentlich besser in das Bild einer flinken Assassine. Während ihr den hünenhafte Yasuke auch einfach als Hansdampf frontal durch die Türen brechen lassen könnt. Das ist zwar ebenfalls effektiv, aber weit weniger subtil.

Abseits der Kämpfe überzeugt Shadows natürlich nicht nur durch eine bildschöne Spielwelt, sondern gibt sich auch Mühe eine dramatische Geschichte inklusive innerer Spannungen und moralischer Konflikte zu erzählen. Denn während Yasuke Fürst Nobunaga für seine Befreiung dankbar ist, entspricht das Vorgehen der Samurai keinesfalls seinem eigenem Wertebild. Hinzu kommt Naoe, die nach Rache für die Vielzahl sinnloser Morde an Unschuldigen trachtet.

Um die Spielwelt abseits der fantastisch inszenierten Hauptstory zu füllen setzen die Entwickler jedoch auf den altbekannten Ubisoft Einheitsbrei. Sammel- und Attentatsmissionen, das Erklettern von Aussichtspunkten und Meditation via Quick Time Event. Das nutzt sich relativ schnell ab, zumal die Nebenaufgaben nicht mit der Qualität der Hauptstory mithalten können.

Zum Glück könnt ihr die meisten der Nebenquests einfach ignorieren und links liegen lassen. Selbst wenn ihr euch vornehmlich auf die Hauptstory konzentriert, erwarten euch 30 bis 40 Stunden intensiver Spielspaß. Wer hingegen Spaß an den Nebenschauplätzen hat und wirklich jeden Stein einzeln umdrehen möchte, kann seine Abenteuerzeit dabei spielend verdoppeln.

Vollpreistitel mit In-App-Käufen

Preislich schlägt Assassin’s Creed Shadows im App Store mit 69,99 Euro zu Buche, was in Anbetracht des enormen Entwicklungsaufwandes moderner AAA-Produktionen jedoch mittlerweile unseren Erwartungen entspricht. Irritierend bleiben jedoch die erneuten InApp-Käufe, über die ihr Credits erwerben könnt um damit kosmetisch Gegenstände und zusätzliche Ressourcen zu kaufen. Zwar bringen euch auch letztere kaum einen spielerischen Vorteil. Dennoch will uns dieser Trend, auch wenn die Käufe rein optional sind, bei Vollpreistiteln partout nicht gefallen.

Auch die Systemanforderungen solltet ihr nicht unterschätzen. Zwar wird neben den gut 115 GB freier Festplattenspeicher laut Kompatibilitätsliste im App Store lediglich ein Mac mit M1 Chip als Mindestvoraussetzung genannt. In der Praxis pfeift der kleine und mittlerweile etwas betagte SoC mit seinen acht Grafikrechenwerken bei dem Spiel auf dem letzten Loch. Zum Kauf würden wir euch also nur raten, wenn ihr einen der leistungsstärkeren oder neueren M Prozessoren nutzt.

Dennoch begrüßen wir natürlich, dass auch grafisch anspruchsvolle Titel ihren Weg auf den Mac finden. Vielleicht motiviert das Cupertino dazu zukünftig insgesamt einen stärkeren Fokus auf bessere Grafikleistung bei den M Prozessoren zu legen.