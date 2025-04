Touroll B2 City im Test: Ein günstiger Einstieg ins E-Bike-Fahren

Wir fahren hin und wieder ein Fahrrad mit nachgerüstetem Pendix-Antrieb – einem Mittelmotor, der dort montiert wird, wo üblicherweise die Tretkurbel sitzt. Der Pendix gefällt uns gut, arbeitet seit Jahren zuverlässig und wird mit einem Akku betrieben, der an eine Thermoskanne erinnert und in der Regel dort Platz findet, wo sonst eine Trinkflasche sitzt.

Frontansicht des Touroll B2 City

Allein der Akku des Pendix kostet in der 500-Wh-Variante fast 700 Euro – für einen Preis der nur unwesentlich von den Akkukosten des Pendix entfernt ist bietet der chinesische Fahrradimporteur Touroll ein komplettes City-E-Bike an: das Touroll B2 City.

Ein Fahrrad inklusive Motor, Akku, Licht, Schutzblechen und allem, was dazu gehört – zum Listenpreis von gerade mal 779 Euro beziehungsweise 740 Euro, wenn man den Amazon-Coupon NNNA5422 nutzt.

Preis-Leistung als Türöffner

Mit diesem Preis richtet sich das Touroll B2 an Einsteiger und Preisbewusste – an Menschen, die sich beim Gedanken an ein 5000-Euro-E-Bike mit Bosch-Motor und App-Anbindung nicht angesprochen fühlen, sondern reflexartig mit dem Kopf schütteln.

Gedacht ist das B2 für gelegentliche Fahrer, etwa unsere Eltern- oder Großelterngeneration, die regelmäßig aber nicht täglich mit dem Rad unterwegs sind und von einer elektrischen Unterstützung profitieren könnten. Hier bietet das Touroll eine kostengünstige Möglichkeit, erste E-Bike-Erfahrungen zu sammeln – mit einem sehr überschaubaren finanziellen Einsatz.

Der Aufbau in Eigenregie dauert etwa 25 Minuten

Lieferung im Karton, Aufbau in der Wohnung

Geliefert wird das Fahrrad in einer 162 cm × 25 cm × 83 cm großen Kiste direkt vor die Haustür. Die Endmontage ist schnell erledigt: Vordergabel, Lenkerstange, Pedale, Licht und vorderes Schutzblech müssen montiert werden. Anschließend werden die Reifen auf den empfohlenen Druck gebracht, und der Akku mit 561,6 Wh Kapazität vollständig aufgeladen – dann kann es losgehen.

In unserem Fall war weder an den mechanischen Scheibenbremsen (160 mm) noch an der 7-Gang-Shimano-Schaltung etwas nachzujustieren. Nur Sattel- und Lenkerposition mussten individuell angepasst werden. Der Zeiteinsatz für den Zusammenbau betrug etwa 25 Minuten.

Werkzeug, Ladegerät und Licht befinden sich im Lieferumfang

Unterstützung nach Wunsch

Ohne zugeschalteten Motor fährt sich das grüne Touroll B2 wie ein klassisches Hollandrad: komfortabel, mit weichen Griffen, tiefem Einstieg, zwei Scheibenbremsen und einem soliden Gepäckträger, der bis zu 25 kg Last aufnehmen kann.

Der 250-Watt-Motor mit 50 Nm Drehmoment wird über ein simples Bedienfeld am linken Lenkergriff aktiviert. Hier lassen sich drei Unterstützungsstufen (15, 20 und 25 km/h) wählen, außerdem zeigt eine LED-Anzeige den Akkustand an, ein weiterer Knopf schaltet das Licht ein und aus.

Links am Lenker: Drei Motorstufen, Lichtschalter und Akkuanzeige

Ist der Motor eingeschaltet, unterstützt das Touroll B2 den Fahrer je nach gewählter Stufe bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h – allerdings nur, solange auch in die Pedale getreten wird. Wird gebremst oder der Pedaltritt unterbrochen, deaktiviert sich die Unterstützung sofort. Sobald wieder getreten wird, greift der Motor erneut ein.

Je nachdem, wie stark man selbst mitarbeitet, fällt die Motorunterstützung dann mehr oder weniger spürbar aus. Wer gemächlich fährt, kann sich bequem vom E-Motor schieben lassen – wer kräftig mittritt, freut sich über eine größere Reichweite von bis zu 100 Kilometern im Eco-Modus, so zumindest die Herstellerangabe.

Akku mit Schlüssel, aber ohne Startzwang

Der Akku des B2 ist abschließbar, sitzt im Unterrohr und kann mit wenigen Handgriffen entnommen und im Haus aufgeladen werden. Im Gegensatz zu manch anderem E-Bike muss der Schlüssel während der Fahrt nicht im Schloss stecken – das Schloss dient ausschließlich dem Diebstahlschutz. Der komplette Ladevorgang dauert rund acht Stunden.

Für E-Bike-Einsteiger gedacht, die das unterstützte Fahren erst mal ausprobieren wollen

Ein Blick in die Fahrradabteilungen großer Händler zeigt: Unmotorisierte Hollandräder mit vergleichbarer Ausstattung kosten zwischen 300 und 400 Euro – E-Bikes beginnen dort meist erst ab 2000 Euro. Versandhändler wie Touroll schließen diese Lücke, indem sie Einsteigermodelle zum Preis normaler Fahrräder anbieten.

Natürlich bleibt abzuwarten, wie das B2 langfristig mit Nässe, Kälte und Berliner Streusalz klarkommt. Versandräder neigen mitunter dazu, an Schrauben, Kette oder Schutzblech schnell Rost anzusetzen – das muss sich im Langzeiteinsatz zeigen.

Rechts am Lenker: Die 7-Gang-Schaltung von Shimano

Alltagstauglichkeit und Komfort im Praxistest

Im Alltagsbetrieb zeigt sich, dass das Touroll B2 ein sehr zugängliches und komfortables E-Bike ist. Unsere Testfahrerin (Mitte 70) hatte anfangs Vorbehalte wegen des Gewichts und der Handhabung – verständlich, denn E-Bikes bringen oft ein paar Kilo mehr auf die Waage als normale Fahrräder.

Allerdings reichen wenige Runden in der Wohnstraße, um sich mit den kräftigen Bremsen und der gutmütigen Manövrierbarkeit des Rades vertraut zu machen. Die mechanischen Scheibenbremsen verzögern zuverlässig und geben auch weniger geübten Fahrern ein beruhigendes Sicherheitsgefühl. Hier zahlt sich aus, dass das B2 sehr ausbalanciert wirkt und auch bei niedrigem Tempo nicht kippelig wird.

Die technischen Eckdaten des Touroll B2 City

Tiefer Einstieg, weicher Sattel und angenehmes Fahrverhalten – diese Kombination macht das Touroll B2 besonders einsteigerfreundlich (oder, je nach Perspektive, seniorengerecht). Unsere Testfahrerin lobte den tiefen Durchstieg des Rahmens, der ihr das Auf- und Absteigen enorm erleichtert hat. Der breite, weiche Sattel erweist sich als bequem und rückenfreundlich, selbst nach längerer Fahrt. In der Praxis gleitet das Rad sanft dahin; Unebenheiten werden gut gedämpft, und die Unterstützung des Motors setzt gleichmäßig ein, ohne ruckartiges Anfahren.

Auch in puncto Verarbeitungsqualität sammelt das B2 Pluspunkte. Schon beim Aufbau fällt auf, dass nichts billig wirkt: Alle Bauteile fühlen sich solide an, Schrauben greifen gut und sitzen fest. Auf Kopfsteinpflaster klappert oder wackelt erfreulicherweise gar nichts – das Rad ist sicher kein High-End-Fahrzeug, vermittelt aber stabile Baumarktqualität.

Die empfohlene Körpergröße beträgt zwischen 160 und 195 cm

Wir haben das Bike bisher stets im Innenraum untergebracht, um es vor Witterung zu schützen. Wie gut Rahmen und Komponenten langfristig mit Feuchtigkeit umgehen können und ob es eventuell zu Rostbildung kommt, muss sich erst noch zeigen – hier wird der Dauertest über die nächsten Monate interessant sein.

Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang auch die Garantiebedingungen des Herstellers: Touroll gewährt 3 Jahre Garantie auf den Rahmen und 1 Jahr auf den Motor, während für die übrigen Komponenten jeweils unterschiedliche Fristen gelten.

Für Einsteiger zum Anfixen

Abschließend lässt sich sagen: Wer zunächst ganz entspannt herausfinden möchte, ob ein E-Bike überhaupt zum eigenen Alltag passt, macht mit dem Touroll B2 nichts falsch. Für rund 780 Euro (prüft ob der Coupon NNNA5422 noch gültig ist) bekommt man ein voll ausgestattetes Elektrofahrrad, das ideal ist zum Einsteigen, Ausprobieren – und vielleicht auch zum Anfixen.

Das Modell bietet genau die Sicherheit und Alltagstauglichkeit, die man braucht, um später mit gutem Gewissen auch 5.000 Euro und mehr in ein hochwertiges Markenrad – etwa von Kalkhoff – zu investieren.

Ein anderes Modell vom Aufbau her aber vergleichbar.