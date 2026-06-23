Von Roboter bis Roggenbrot: Dreame mit umfangreicher Prime-Aktion

Nachdem wir uns bereits die Prime-Day-Aktionen von Roborock, Segway Navimow und Ecovacs angesehen haben, folgt nun Dreame. Der Hersteller reduziert zahlreiche Produkte aus seinem Sortiment und beschränkt sich dabei nicht nur auf Saugroboter oder Mähroboter.

Erstmals sind auch die neuen Küchengeräte des Anbieters vertreten.

Neue Kategorie: Küchenmaschinen

Während Dreame bislang vor allem für Reinigungsgeräte bekannt war, erweitert das Unternehmen sein Angebot zunehmend um weitere Haushaltsprodukte. Zum Prime Day sind daher auch mehrere Küchengeräte Teil der Rabattaktion.

Die BioKnead-Küchenmaschine mit 6-Liter-Rührschüssel wird für 299 Euro statt 399 Euro angeboten. Das Modell verfügt über einen Doppelknethaken, zwölf Geschwindigkeitsstufen und ein integriertes Display.

Ebenfalls reduziert ist der BlendLogic-Hochleistungsmixer. Das Gerät arbeitet mit einem 2.000-Watt-Motor, bietet mehrere Automatikprogramme und wird während der Aktion für 148,20 Euro statt 199 Euro angeboten. Ergänzt wird das Sortiment durch den tragbaren PortFresh-Mixer, der für 64,60 Euro erhältlich ist.

Die Küchengeräte markieren eine Entwicklung, die sich derzeit bei mehreren Herstellern beobachten lässt. Unternehmen, die ursprünglich vor allem durch einzelne Produktgruppen bekannt wurden, bauen ihre Marken zunehmend zu breiter aufgestellten Haushaltsanbietern aus.

Sauger bleiben wichtigste Angebote

Den Schwerpunkt der Aktion bilden dennoch weiterhin die Reinigungsgeräte. Mit dem X50 Ultra Complete bietet Dreame sein aktuelles Oberklassemodell für 719 Euro statt 999 Euro an. Das Gerät verfügt über eine automatische Reinigungsstation und soll durch seine bewegliche Navigationseinheit auch Bereiche unter niedrigen Möbeln erreichen.

Daneben reduziert Dreame weitere Modelle aus unterschiedlichen Preisbereichen. Der L10s Ultra Gen 3 sinkt von 499 Euro auf 379 Euro und richtet sich an Nutzer, die einen vollautomatischen Saug- und Wischroboter zu einem niedrigeren Einstiegspreis suchen. Der L50s Pro Ultra wird für 579 Euro statt 749 Euro angeboten.

Hinzu kommen mehrere manuelle Reinigungsgeräte. Der Nass- und Trockensauger H14 Pro kostet während der Aktion knapp 243 Euro. Der kabellose V20 Pro wird für 285 Euro angeboten, während der Z30 Pro Aqua für 449 Euro erhältlich ist.

Zwei Modelle im Gartenbereich

Auch im Gartenbereich beteiligt sich Dreame mit mehreren Modellen an der Rabattaktion. Der Mähroboter A2 1200 für Grundstücke bis 1.200 Quadratmeter wird für 995 Euro statt 1.399 Euro angeboten. Der A1 Pro kostet während des Aktionszeitraums 835 Euro.

Dreame A1 Pro im Test: Mehr Bedienkomfort, mehr Fläche

Damit zeigt sich ein ähnliches Bild wie zuletzt bei Ecovacs. Die interessantesten Preisnachlässe finden sich weiterhin bei den Saugrobotern. Gleichzeitig nutzt Dreame den Prime Day jedoch, um ein deutlich breiteres Sortiment zu präsentieren.