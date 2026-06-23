Vor drei Monaten hat Google angekündigt, dass Nutzer künftig die Möglichkeit haben, die mit ihrem Konto verknüpfte Gmail-Adresse zu ändern. Die neue Option wurde zunächst in den USA eingeführt und steht jetzt auch Google-Kunden in Deutschland zur Verfügung. Die Funktion lässt sich über die Kontoübersicht bei Google erreichen.

Die mit einem Google-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse dient zentrales Identifikationsmerkmal. Sie wird beispielsweise auch dazu genutzt, sich bei anderen Google-Diensten zu identifizieren. Dementsprechend wichtig ist es, dass bei einer Änderung keinerlei vorhandene Verknüpfungen oder Daten verloren gehen.

Alte Adresse bleibt weiterhin nutzbar

Um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten, geht die bisherige Adresse bei einer Änderung nicht vollständig verloren. Laut Google wird die frühere Adresse als alternative Anmeldeadresse gespeichert. Nutzer könnten sich damit weiterhin bei ihrem Konto anmelden. Eine Änderung hat zudem keinen Einfluss auf die mit dem Benutzerkonto verbundenen Daten. Bereits gespeicherte Inhalte wie Fotos, Dokumente, E-Mails oder andere persönliche Daten bleiben unverändert erhalten. In Verbindung mit der Änderung der Adresse ist keinerlei Datenmigration erforderlich.

Google weist jedoch darauf hin, dass die Umstellung Auswirkungen auf externe Anwendungen und Dienste haben kann, die mit dem Google-Konto verknüpft sind. Dazu zählen beispielsweise Smarthome-Plattformen oder Musikdienste von Google oder Drittanbietern. Viele dieser Dienste sollen die neue Adresse automatisch übernehmen. In einzelnen Fällen könne jedoch weiterhin die bisherige Adresse verwendet werden.

Zwölf Monate Sperrfrist nach erneutem Wechsel

Nutzer können die geänderte Adresse jederzeit wieder auf eine alternative Gmail-Adresse zurücksetzen. Nach einer solchen Änderung ist es jedoch für einen Zeitraum von zwölf Monaten nicht möglich, eine weitere neue E-Mail-Adresse für das Konto einzurichten.

Über mögliche Probleme im Zusammenhang mit der Adressänderung und Schritte zur Fehlerbehebung informiert Google hier.