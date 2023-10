Apple Arcade im Oktober mit „NBA 2K24“ und „Cut the Rope 3“

Crossword Jam+ bietet dann vom 20. Oktober an Wortspiele im Stil von Kreuzworträtseln und will seine Spieler mithilfe von täglichen Herausforderungen aktiv bei der Stange halten.

Cut the Rope 3 kommt dann am 13. Oktober als neuestes Kapitel der mittlerweile mehr als 1,6 Milliarden mal heruntergeladenen Spielereihe. Apple verspricht hier „eine Reise mit liebenswerten Monstern zu atemberaubenden Orten und einzigartigen Levels voller kreativer und herausfordernder Rätsel“.

Den Beginn macht in diesem Monat der Titel Jeopardy! World Tour+ , die Apple-Arcade-Version des Ratespiels wird vom 6. Oktober an für Abonnenten der Spiele-Flatrate von Apple verfügbar sein.

