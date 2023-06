MacBook Air mit 15 Zoll: Erste Pressestimmen durchweg begeistert

Kif Leswing, der das neue MacBook für den US-Nachrichtensender CNBC getestet hat , stört sich einzig an den Lautsprechern, die nicht mehr neben der Tastatur angebracht sind, sondern in Richtung Display abstrahlen und notiert, dass deren Soundausgabe „lediglich okay“ ausfalle, ansonsten jedoch würde Apple einen Rechner abliefern, der im Bezug auf Leistung und Mobilität der perfekte Kandidat für die meisten Anwender sein dürfte – und der von Apple zu einem begrüßenswert aggressiven Preis angeboten wird,

Das MacBook Air mit 15-Zoll-Display sorgt fortan dafür, dass das beliebteste MacBook nun auch von all jenen Anwendern genutzt werden kann, für die viel Platz auf dem Bildschirm unerlässlich ist. Diese fahren damit deutlich günstiger als bislang, bekommen aber dennoch eine hervorragende Arbeitsmaschine in die Hand. Hier herrscht Konsens unter den US-Rezensenten, die Apples neuesten Rechner bereits einige Tage ausprobieren konnten.

