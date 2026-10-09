Atari 800XL ist zurück: Kult-Computer von 1983 neu aufgelegt

Bevor Steve Jobs gemeinsam mit Steve Wozniak Apple gründete, arbeitete er beim Spielehersteller Atari. Dort war er ab 1974 als Techniker beschäftigt und holte später Wozniak hinzu, um die Schaltung für den Arcade-Klassiker „Breakout“ mit möglichst wenigen Chips zu entwickeln. Atari spielte damit eine kleine, aber durchaus interessante Rolle in der Vorgeschichte von Apple. Einige Jahre später, 1983, brachte das Unternehmen den Heimcomputer 800XL auf den Markt. Genau dieser erlebt jetzt sein Comeback: als originalgetreue Neuauflage mit mechanischer Tastatur, Modulschacht und modernen Anschlüssen.

Mehr als nur eine Retro-Spielkonsole

Entwickelt wird die Neuauflage von Retro Games Ltd., hergestellt und vertrieben von Plaion Replai. Anders als beim bereits 2024 erschienenen THE400 Mini handelt es sich diesmal um einen Nachbau in Originalgröße mit vollständig nutzbarer mechanischer Tastatur.

Damit soll sich der THE 800XL nicht nur zum Spielen eignen. Das integrierte Atari BASIC erlaubt es, eigene Programme zu schreiben, zu speichern und wieder zu laden. Wie beim historischen Vorbild können Nutzer damit auch erste Programmiererfahrungen sammeln. Der ursprüngliche Atari 800XL verfügte übrigens über gerade einmal 64 KB Arbeitsspeicher.

25 Spiele und Unterstützung für alte Module

Im Gerät sind 25 Spieleklassiker vorinstalliert, darunter Asteroids, Centipede, Boulder Dash, Berzerk, Missile Command und M.U.L.E. Wer noch alte Atari-Module besitzt, kann diese über den funktionierenden Modulschacht verwenden. Unterstützt werden die meisten Cartridges für Atari 400, 800, XL und XE.

Weitere Spiele und Anwendungen lassen sich von USB-Speichern laden. Dabei werden unter anderem Images alter Disketten, Kassetten und Module unterstützt. Auch Software für die Atari-5200-Konsole soll laufen.

Für moderne Fernseher besitzt der Rechner einen HDMI-Ausgang mit 50 und 60 Hz. Neben der klassischen 4:3-Darstellung gibt es verschiedene Bildfilter, die den Eindruck eines alten Röhrenfernsehers nachbilden. Vier USB-A-Anschlüsse erlauben den Anschluss zusätzlicher Controller und Speichergeräte.

Zum Lieferumfang gehört der THECXSTICK, eine überarbeitete Version des klassischen Atari-Joysticks mit acht Tasten. Außerdem lassen sich Spielstände speichern und schwierige Passagen mithilfe einer Rückspulfunktion erneut versuchen.

Vorbestellungen für 219,99 Euro möglich

Der THE 800XL kann ab sofort direkt bei Plaion Replai für 219,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung soll am 23. April 2027 beginnen. Der Betrag wird bereits bei der Bestellung eingezogen.

Damit fällt die Neuauflage deutlich teurer aus als der kompakte THE400 Mini. Dafür erhalten Retro-Fans nicht nur einen Spielecomputer, sondern auch die Möglichkeit, die Heimcomputer-Ära mit echter Tastatur, alten Modulen und eigenen BASIC-Programmen noch einmal aufleben zu lassen. Bleibt nur die Frage, wie viele der damaligen Programmierbefehle nach über 40 Jahren noch im Gedächtnis geblieben sind.