iPad A16 günstiger und der Vorgänger im Ausverkauf

Seit Monatsbeginn verkauft Apple das Standard-iPad in der elften Generation. Das neue Modell unterscheidet sich eigentlich nur in zwei Punkten von seinem Vorgänger. Eine davon nimmt die offizielle Bezeichnung iPad A16 bereits vorweg: Das Tablet setzt jetzt auf einen A16-Prozessor von Apple. Beim Vorgänger fand sich noch ein Prozessor vom Typ A14 Bionic verbaut. Zudem bekommt man das Gerät jetzt standardmäßig mit 128 GB statt zuvor 64 GB Speicher.

Insbesondere die Verdoppelung des Speichers darf man als nennenswerten Zugewinn betrachten. Wenn man das iPad jedoch nur „auf dem Sofa“ benutzt, beispielsweise zum Surfen, Streamen und ein wenig Spielen, sollte man zumindest kurz darüber nachdenken, ob dafür nicht auch die im Oktober 2022 erschienene Vorgängerversion ausreicht. Diese bekommt man inzwischen nämlich bereits rund 100 Euro günstiger als das neueste Modell.

Im Apple Refurbished Store wird das iPad der 10. Generation schon seit einiger Zeit zu Preisen ab 279 Euro angeboten. Hier kann man allerdings nur vermuten, dass Apple auf diesem Weg auch seine Lager räumt und zumindest zum Teil Neuware anbietet.

Wer diesbezüglich auf Nummer sicher gehen will, geht zu MediaMarkt. Dort bekommt man das iPad der zehnten Generation gerade ganz offiziell als Neuware und im Ausverkauf zum Aktionspreis von 279 Euro. Wenn euch 299 Euro angezeigt werden, müsst ihr euch für das myMediaMarkt-Programm registrieren.

Neues iPad A16 erstmals günstiger

Aber auch für das neue iPad A16 muss man nicht mehr zwingend den vollen Preis bezahlen. Bei Apple kostet das Tablet zwar weiterhin mindestens 399 Euro, bei anderen Anbietern zeigen sich inzwischen aber die ersten Preisreduzierungen. So hat Amazon den Preis für das Tablet jetzt auf 385 Euro gesenkt. Über die nächsten Monate hinweg dürfte hier sicherlich noch mehr passieren.

Das iPad ist inzwischen 15 Jahre alt

In diesem Jahr feiert das iPad übrigens seinen 15. Geburtstag. Das Apple-Tablet war das letzte große Produkt, das unter dem im Oktober 2011 verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs entstand. Die Ankündigung erfolgte bereits am 27. Januar 2010 in San Francisco, Verkaufsstart war allerdings erst gut zwei Monate später zunächst in den USA. Ende Mai 2010 war das iPad schließlich auch in Deutschland erhältlich.

Parallel zu den inzwischen elf verschiedenen Modellen der regulären iPad-Produktlinie hat Apple im Jahr 2012 das iPad mini, ein Jahr später das iPad Air und im Jahr 2015 noch das iPad Pro auf den Markt gebracht. Bis heute werden diese vier iPad-Varianten parallel von Apple angeboten.