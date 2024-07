ARTE ist mit vier Apps für die Vision Pro am Start

Der europäische Kulturkanal ARTE begleitet die Markteinführung der Apple Vision Pro in Deutschland und Frankreich mit der Veröffentlichung einer für die Apple-Brille konzipierten Version des Adventure-Spiels „INUA – A Story in Ice and Time“.

Die Neuentwicklung lässt sich kostenlos im App Store für visionOS laden. Die Freischaltung der Vollversion kann per In-App-Kauf zum Preis von 9,99 Euro vorgenommen werden.

INUA handelt von drei Protagonisten, die zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten dieselben Orte im Norden Kanadas besuchen und deren Schicksale auf geheimnisvolle Weise miteinander verwoben sind. Als Spieler muss man diese Schauplätze erkunden und Ideen sammeln, um den Lauf der Geschichte zu verändern.

Die neue Version von INUA ersetzt die Point-and-Click-Navigation des Originals durch die Möglichkeit, das Spiel mithilfe der bei der Vision Pro verfügbaren Steuerelemente zu bedienen. Dabei kommen gleichermaßen Hand- wie auch Augengesten zum Einsatz. Die Entwickler des Spiels beschreiben die hier vorhandenen Möglichkeiten als Schritt in die Zukunft.

„INUA – A Story in Ice and Time“ ist ursprünglich bereits vor zwei Jahren als Spiel für iOS-Geräte erschienen. Diese Originalversion der App wird weiterhin separat zum Kaufpreis von 5,99 Euro angeboten.

3 weitere Apps für die Vision Pro im ARTE-Angebot

ARTE hat bereits nach dem Marktstart der Vision Pro in den USA die ersten Apps für die Apple-Brille und die zugrunde liegende Plattform visionOS auf den Markt gebracht. Direkt im Februar ging eine für visionOS optimierte Version der ARTE.TV App an den Start.

Darüber hinaus hat ARTE mit Gloomy Eyes und Battlescar zwei immersive VR-Apps für die Vision Pro im Programm. „Gloomy Eyes“ erzählt eine skurrile Lovestory zwischen einem Zombie-Jungen und einem Menschen-Mädchen und „Battlescar“ ist in der New Yorker Punkszene der späten 1970er-Jahre verortet.