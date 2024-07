Apple-Chef Tim Cook: “Ich bete für Donald Trump”

Apple-Chef Tim Cook hat sich im Nachgang des Mordanschlages auf den ehemaligen amerikanischen Präsidenten und voraussichtlichen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump auf dem Kurznachrichten-Portal X zu Wort gemeldet und dem von einer Kugel leicht verletzten Politiker dort eine baldige Genesung gewünscht.

I pray for President Trump’s rapid recovery. My thoughts are with him, the other victims and the Trump family. I strongly condemn this violence. — Tim Cook (@tim_cook) July 14, 2024

Tim Cook habe Präsident Trump eine rasche Genesung gewünscht und bete für ihn. Seine Gedanken seien bei ihm, den anderen Opfern und der Trump-Familie. Zudem verurteile er die Gewalt aufs Schärfste.

Ein Toter, mehrere Verletzte

Kurz vor dem Nominierungsparteitag der republikanischen Partei in Milwaukee erlitt Donald Trump am 13. Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, eine Schusswunde am Ohr und wurde daraufhin vom Secret Service in Sicherheit gebracht.

Während der Ex-Präsident selbst keine signifikanten Verletzungen erlitt und noch kurz nach dem Treffer seine Faust in die Luft reckte, mussten mehrere Besucher der Veranstaltung medizinisch behandelt werden. Neben zwei kritisch verletzten Personen wurde inzwischen der Tod eines dritten Veranstaltungsbesuchers bestätigt. Der 20-jährige Schütze selbst wurde vor Ort von Scharfschützen des Secret Service getötet.

Biden ruft zur Gewaltfreiheit auf

Gestern hatte sich der amtierende US-Präsident Joe Biden in einer Fernsehansprache an alle Amerikaner gerichtet und diese dazu aufgerufen, die Hitze der politischen Debatte in den Vereinigten Staaten zu reduzieren. Biden appellierte an die Amerikaner, das gewalttätige Klima nicht zu normalisieren und forderte einen gewaltfreien Wahlkampf.

Biden betonte, dass in Amerika weder für diese noch für irgendeine andere Form von Gewalt Platz sei und machte deutlich, dass eine Normalisierung entsprechender Vorfälle nicht akzeptabel sei. Angesichts des aufgeheizten politischen Klimas im Land sei es nun an der Zeit, die Lage zu beruhigen.