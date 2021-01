Netflix: Preiserhöhung in Europa läuft an

Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat nun auch in Europa damit begonnen an der Preisschraube zu drehen und setzt damit außerhalb der Vereinigten Staaten die ersten Preiserhöhungen im neuen Jahr um.

Im Sommer 2019: Die letzte Netflix-Preiserhöhung in Deutschland

Den Anfang macht Netflix diesmal in Großbritannien, fasst hier aber nur die beiden teuren Abos an. Während der Standard-Monatstarif von £8,99 auf £9,99 angehoben wurde, wurde das Premium-Paket gleich zwei Pfund teurer und steigt von £11,99 auf £13,99. Am so genannten Basis-Tarif hat Netflix hingegen nicht gedreht und belässt die monatlichen Kosten hier auf £5,99.

Mitten im Lockdown

Die Preiserhöhungen im Vereinigten Königreich erreichen englische Netflix-Kunden mitten im Lockdown, der den Zugriff auf die Streaming-Angebote im ein Drittel hat ansteigen lassen, wie die britische BBC berichtet.

Netflix selbst rechtfertigt die Preiserhöhung mit gestiegenen Investitionskosten auf der Insel und verweist auch hochkarätige Produktionen wie The Crown, Sex Education und Top Boy, die man im Vereinigten Königreich produzieren würde.

Die aktuellen Netflix-Tarife

Warten auf neue Deutschland-Tarife

Hierzulande warten zahlenden Netflix-Kunden seit dem vergangenen Herbst auf eine Erhöhung der Tarife, die zuletzt im Sommer 2019 nach oben geschraubt wurden. Damals stiegen auch in Deutschland lediglich die Kosten für Standard- und Premium-Zugang von 11 Euro auf 12 Euro bzw. von 14 Euro auf 16 Euro. Der Basis-Zugang ist weiterhin für 7,99 Euro im Angebot.

Fast alle Streaming-Anbieter sind dabei ihre Preise zu erhöhen beziehungsweise anstehende Erhöhungen vorzubereiten. Disney+ wird den Zugang zum eigenen Katalog im Februar von 7 Euro auf 9 Euro erhöhen. Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat bereits angekündigt mehr Geld verlangen zu wollen, nennt aber noch keine Details zu den anstehenden Preis-Updates.