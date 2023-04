ARD Audiothek Next: Neue Zentral-Audiothek geplant

So haben die verantwortlichen Intendantinnen und Intendanten der ARD während ihrer letzten Sitzung in Bonn entschieden, dass nur noch solche Twitter-Angebote fortgeführt werden sollen, die aktuelle Informationen ausliefern. Alle Konten die keine Nachrichten, keine politische Berichterstattung und keine investigativen Inhalte verbreiten, werden abgestellt.

Allerdings bieten viele Sender eigene Radio-Applikationen mit Zusatzinhalten an, die noch nicht über die ARD Audiothek verfügbar gemacht werden (können). Eben jenen Job soll langfristig die ARD Audiothek Next übernehmen und wirklich alle Audioangebote aller ARD-Sender an einem zentralen Ort bereitstellen.

Der Arbeitstitel „ARD Audiothek Next“ beschreibt eine zentrale ARD Audiothek für alle Audioinhalte, also auch jene die sich in der aktuellen ARD Audiothek derzeit noch nicht aufspüren lassen.

Insert

You are going to send email to