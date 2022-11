UniFi nimmt einen mobilen WLAN-Router ins Programm

Generell gibt es das „Early Access“-Programm von UniFi auch in Europa . Registrierte Nutzer haben die Möglichkeit, darüber schon vorab neue, und noch nicht in vollem Umfang erprobte Hardware von Ubiquiti zu beziehen. Unter anderem sind hier aktuell schon die neuen Access-Points vom Typ U6+ erhältlich, die gegenüber der Variante U6 Lite WiFi 6 Dualband und höhere Leistungswerte versprechen.

UniFi hat jetzt auch einen LTE-Router für die Verwendung unterwegs im Programm. Zielgruppe für den UniFi Mobile Router sind allerdings weniger gewöhnliche Endkunden, sondern zunächst einmal in erster Linie Unternehmen, die den neuen WLAN-Router in Verbindung mit der ebenfalls neu von UniFi bereitgestellten Software-Lösung UniFi Mobility verwenden.

