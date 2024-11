Arc: Entwickler arbeiten an neuem Einfach-Browser

The Browser Company, das Unternehmen hinter dem bekannten Browser Arc, der sowohl in einer Mac- als auch in einer iPhone-Version angeboten wird, arbeitet an einem neuen Produkt, das einfacher, zugänglicher und wohl auch mit einer ordentlichen Portion KI angereichert sein wird.

Die aktuelle Mac-Ausgabe von Arc

Das Unternehmen will den Arc-Browser mit dem Neuzugang nicht ersetzen, sondern ergänzen und verspricht diesmal, einen deutlich einfacheren Ansatz umzusetzen. Denn: Während Arc aufgrund seiner umfangreichen Funktionsvielfalt und der zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten zwar erfahrene Anwender anspricht, scheint der Safari-Konkurrent den durchschnittlichen Anwender jedoch eher abzuschrecken.

Ein neuer Einfach-Browser

Nach Angaben von Josh Miller, CEO der Browser Company, wolle man sich mit dem neuen Projekt von den komplexen Arc-Struktur verabschieden und die breite Masse ansprechen.

Zwar wächst Arc stetig, fristet im Großen und Ganzen jedoch weiterhin ein Nischendasein. Anwender schätzten Features wie die Seitenleiste, Profile und Personalisierungsoptionen, doch die Einstiegshürde für neue Nutzer sei relativ hoch. Anstatt Arc grundlegend zu überarbeiten und es sich mit den Bestandsnutzern zu verscherzen, hat man sich nun dafür entschieden, ein eigenständiges und weniger komplexes Produkt zu entwickeln.

Der neue Browser soll gezielt auf eine einfache Nutzung ausgelegt werden und den Einstieg so unkompliziert wie möglich gestalten. Gleichzeitig soll sich die Struktur an bekannten Browsern orientieren, um die Bedienung vertraut erscheinen zu lassen. Viel mehr Informationen will man in dem kürzlich veröffentlichten Video zum Thema leider noch nicht preisgeben.

Arc selbst soll weiterhin mit Aktualisierungen versorgt und zum Download angeboten werden, die Aufmerksamkeit des Teams wird sich zukünftig jedoch auf den neuen Browser konzentrieren.