AR Glass Discovery Edition: Xiaomi präsentiert leichte AR-Brille

Die Xiaomi Wireless AR Glasses Discovery Edition muss mit dem Xiaomi 13 oder einem anderen Snapdragon Spaces-fähigen Gerät gekoppelt werden. Die Brille ist in einem titanfarbenen Design erhältlich und unterstützt drei Größen von Nasenaufsätzen. Kurzsichtige Nutzer können einen ansteckbaren Myopie-Clip verwenden. Was die Softwareunterstützung angeht, so ist die Brille mit Qualcomm Snapdragon Spaces, OpenXR und dem Microsoft MRTK Entwicklungsframework kompatibel. Xiaomi beabsichtigt, eng mit Entwicklern zusammenzuarbeiten, um die Ankunft von AR zu beschleunigen.

Eine Texteingabe soll über Handgesten möglich sein, die sich an der chinesischen Eingabemethode von CKC orientiert, für die lediglich neun Tasten benötigt werden. Für die Gestenerkennung greift die AR Glass Discovery Edition auf mehrere verbaute Sensoren und die auf der Gerätefront integrierte Kamera zu. Eine AirPlay-ähnliche Medienübergabe soll das Zusammenspiel mit Fernsehern ermöglichen, deren Videoinhalte sich bei Bedarf direkt an die Brille übergeben lassen.

Die AR Glass Discovery Edition soll laut Xiaomi über ein hochaufgelöstes „Retina-Level Display“ verfügen und in der Lage sein Handgesten im Raum in Steuerbefehle zu übersetzen, mit denen sich die projizierten Augmented-Reality-Inhalte manipulieren lassen.

Mit Blick auf die sich zunehmend verdichtenden Hinweise darauf, dass Apple die WWDC Entwickler-Konferenz in drei Monaten zur Vorstellung des ersten eigenen Mixed-Reality-Headsets nutzen könnte, werden auch die möglichen Konkurrenten deutlich interessanter. Diese bringen sich bereits in Stellung.

