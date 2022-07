Aqara HomeKit: Zigbee und Multifunktions-Hubs schaffen Flexibilität

Mit der Smart Home Zentrale M2 bietet Aqara seinen mit Blick auf die Verbindungsmöglichkeiten und Leistung wohl vielseitigsten Hub momentan für 42 Euro an. Das Gerät lässt sich in Verbindung mit der Aqara-App unter anderem auch als Fernbedienung für IR-Geräte verwenden. Die Smart Home Zentrale M1S agiert dagegen als Zigbee-Hub für die Steckdose, der zugleich als Alarmsirene und Nachtlicht fungiert. Darüber hinaus hat Aqara mit dem Kamera-Hub G3 und dem Kamera-Hub G2H Pro auch mit HomeKit kompatible Kameras im Programm, die gleichzeitig als Zigbee-Hub fungieren.

Das aktuelle Produktprogramm von Aqara setzt auf Zigbee als Kommunikationsprotokoll zwischen Hub und Endgeräten, die in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Aqara-Hubs fungieren dann als Bindeglied zu HomeKit. Daraus resultiert, dass die Sensoren und dergleichen sehr energiesparend arbeiten, aber reichweitenstark und reaktionsschnell sind. Aqara hat bereits angekündigt, dass die aktuellen Hubs per Software-Update auch mit dem kommenden plattformübergreifenden Standard Matter kompatibel sein werden. Die Einführung von Matter hat sich inzwischen ja mehrfach verschoben, letzter Stand war, dass die Technologie noch in diesem Jahr offiziell an den Start gehen soll.

