macOS 14.2 und iOS 17.2 gehen in die dritte Beta

Apples Testversionen für die nächsten Updates der Betriebssystem für Mac, iPhone, iPad & Co. dürften sich so langsam als einigermaßen robust erweisen. Apple hat inzwischen die dritten Betas für Entwickler freigegeben. Mit der finalen Freigabe für alle Nutzer rechnen wir spätestens in der ersten Dezember-Hälfte.

macOS 14.2 Beta 3

Mit macOS 14.2 sollte zumindest ein Teil der uns noch als Nachgang zu macOS Sonoma versprochenen Funktionen Einzug halten. Dazu zählen auch Verbesserungen bei der Synchronisation von Nachrichten über iCloud und beim Ausfüllen von PDF-Formularen.

In den bislang schon verfügbaren Vorabversionen haben sich bereits Verbesserungen für Apple Music gezeigt, darunter die Auflistung von Favoriten als Wiedergabeliste sowie die Möglichkeit, gemeinsame Wiedergabelisten zu erstellen. Ebenso kommt mit dem Update die Möglichkeit, auf dem Mac mithilfe von zusätzlichen Symbolen wie Stickern auf iMessage-Nachrichten zu reagieren.

iOS 17.2 Beta 3 und iPadOS 17.2

Die dritte Vorabversion für iOS 17 verfeinert soweit sich das bislang absehen lässt auch zuvor eingeführte Funktionen. Beispielsweise lässt es sich über die Einstellungen der Musik-App jetzt unterbinden, dass Song-Favoriten automatisch in die persönliche Musikbibliothek übernommen werden.

Die mit iOS 17.2 erwarteten Hauptfunktionen haben sich bereits in den vergangenen Betas gezeigt, dazu zählen wie auf dem Mac Sticker- und Emoji-Reaktionen für iMessage, gemeinsame Wiedergabelisten, aber auch eine neue App-Store-Navigation und die Möglichkeit zum Aufnehmen von räumlichen 3D-Videos mit dem iPhone 15 Pro.

Darüber hinaus hat Apple jeweils auch die jeweils dritten Testversionen von watchOS 10.2 und tvOS 17.2 für registrierte Entwickler freigegeben. Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm können damit rechnen, dass die neuen Vorabversionen über diesen Kanal in Kürze auch für alle interessierten Nutzer zur Verfügung stehen.