Aqara bringt wetterfeste Steckdose mit Matter, Thread und Zigbee

Aqara erweitert sein Smart-Home-Sortiment um eine wettergeschützte Steckdose für den Außenbereich. Der neue Outdoor Plug H2 EU unterstützt sowohl Matter over Thread als auch Zigbee und lässt sich damit in zahlreiche Smart-Home-Systeme integrieren. Neben der automatischen Steuerung von Gartenbeleuchtung, Teichpumpen und anderen Geräten bietet der Zwischenstecker eine integrierte Verbrauchsmessung. Bei Amazon ist er ab sofort für 32,99 Euro erhältlich.

Matter oder Zigbee: Nutzer haben die Wahl

Besonders interessant ist die Unterstützung zweier Funkstandards. Über Matter over Thread lässt sich die Steckdose direkt in Apple Home, Google Home, Alexa oder Home Assistant einbinden. Ein zusätzlicher Aqara-Hub ist dafür nicht erforderlich. Allerdings muss ein Thread-Border-Router vorhanden sein, beispielsweise ein kompatibler HomePod oder Apple TV.

Alternativ arbeitet die Steckdose über Zigbee mit einem Aqara-Hub wie dem M3 zusammen. Dadurch werden zusätzliche Einstellungen und Automationen freigeschaltet. Dazu gehören eine einstellbare Leistungsgrenze, die Anpassung der Status-LED und ein Ladeschutz.

Mit maximal 16 Ampere beziehungsweise 3.680 Watt lassen sich auch leistungsstärkere Verbraucher anschließen. Die Schutzklasse IP44 schützt vor Spritzwasser und Fremdkörpern. Dafür muss allerdings auch der angeschlossene Stecker entsprechend geschützt sein. Die Steckdose selbst ist nicht vollständig wasserdicht und sollte nicht dauerhaft im Wasser liegen.

Verbrauchsmessung und günstigere Konkurrenz

Der Outdoor Plug H2 EU erfasst die aktuelle Leistungsaufnahme und erstellt Verbrauchsübersichten. Diese können auch als Grundlage für Automationen dienen. Im Zigbee-Modus lässt sich beispielsweise festlegen, dass ein Gerät automatisch ausgeschaltet wird, wenn es 30 Minuten lang weniger als drei Watt benötigt. Den Eigenverbrauch beziffert Aqara auf maximal 0,4 Watt.

Sollte man beachten: Die Verbrauchswerte werden nicht direkt in Apples Home-App angezeigt. Für detaillierte Auswertungen ist die Aqara-App erforderlich.

Wer eine vergleichbare Steckdose für Innenräume sucht, bekommt mit dem Aqara Power Plug H2 EU ein ähnlich ausgestattetes Modell. Dieses unterstützt ebenfalls Matter over Thread und Zigbee, besitzt allerdings keinen Wetterschutz.

Eine deutlich günstigere Alternative bietet zudem IKEA. Die TOFSMYGGA kostet lediglich 12,99 Euro, unterstützt ebenfalls Matter over Thread und misst den Stromverbrauch. Wer bereits ein entsprechendes Thread-Netzwerk besitzt und hauptsächlich Geräte ein- und ausschalten möchte, findet hier eine preiswerte Alternative.

Für bestehende Aqara-Systeme dürfte die neue H2 dagegen interessanter sein. Sie verbindet die offene Matter-Unterstützung mit zusätzlichen Funktionen innerhalb des Aqara-Ökosystems.