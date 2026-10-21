Apple TV am Abend: Wanda ist zurück und Ted Lasso macht Hoffnung

Bei Apple TV gibt es wieder einiges zu entdecken. Heute startet die zweite Staffel der deutschen Krimikomödie „Where’s Wanda?“, während sich Fans von „Ted Lasso“ Hoffnung auf weitere Folgen machen dürfen. Außerdem hat Apple eine neue Staffel von „Maximum Pleasure Guaranteed“ bestätigt. Mit „Tenzing“ ist zudem ein prominent besetztes Bergsteigerdrama im Streamingangebot angekommen.

Where’s Wanda? startet in die zweite Staffel

Fast zwei Jahre nach dem Finale der ersten Staffel kehrt „Where’s Wanda?“ heute zurück. Die deutsche Produktion mit Heike Makatsch und Axel Stein erzählt erneut von Familie Klatt, die eigentlich zu einem normalen Leben zurückfinden wollte. Doch Tochter Wanda (Lea Drinda) wird über einer Leiche stehend entdeckt und gerät unter Mordverdacht. Ihre Eltern versuchen daraufhin, den tatsächlichen Täter zu finden, und geraten immer tiefer in die kriminellen Machenschaften ihrer Kleinstadt.

Die zweite Staffel umfasst acht Folgen. Nach dem heutigen Auftakt erscheint jeden Mittwoch eine neue Episode. Das Finale ist für den 9. Dezember vorgesehen.

Ted Lasso: Sudeikis möchte weitermachen

Auch bei „Ted Lasso“ könnte es weitergehen. Nachdem die vierte Staffel kürzlich zu Ende gegangen ist, äußerte sich Hauptdarsteller und Mitschöpfer Jason Sudeikis im Podcast „Talk Easy“ zu möglichen Fortsetzungen.

Demnach würde er die Geschichte gerne weitererzählen und hält auch eine fünfte oder sechste Staffel für denkbar. Konkrete Planungen gibt es allerdings noch nicht. Ein Autorenteam wurde bislang nicht zusammengestellt und Apple hat keine weitere Staffel offiziell bestellt.

Maximum Pleasure Guaranteed wird fortgesetzt

Deutlich konkreter sieht es bei „Maximum Pleasure Guaranteed“ aus. Apple hat die schwarzhumorige Thrillerserie mit Tatiana Maslany und Jake Johnson offiziell um eine zweite Staffel verlängert.

Die Geschichte dreht sich um eine frisch geschiedene Mutter, die glaubt, einen Mord beobachtet zu haben. Ihre Nachforschungen führen sie in ein Geflecht aus Erpressung, Verbrechen und Fußball. Wann die neuen Episoden erscheinen, ist noch nicht bekannt. Die erste Staffel ist vollständig verfügbar.

Tenzing: Historisches Abenteuer am Mount Everest

Bereits seit dem 16. Oktober ist „Tenzing“ bei Apple TV zu sehen. Das auf wahren Ereignissen basierende Drama erzählt die Geschichte von Tenzing Norgay (Genden Phuntsok), der 1953 gemeinsam mit Edmund Hillary (Tom Hiddleston) als erster Mensch den Gipfel des Mount Everest erreichte.

Willem Dafoe übernimmt die Rolle des Expeditionsleiters John Hunt. Regisseurin Jennifer Peedom beleuchtet neben dem gefährlichen Aufstieg auch die kulturellen Unterschiede und gesellschaftlichen Spannungen innerhalb der Expedition.