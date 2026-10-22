Airbnb verschärft Hausregeln: Schluss mit aufwendigen Putzlisten

Wer eine Ferienwohnung über Airbnb bucht, muss sich beim Auszug künftig nicht mehr mit umfangreichen Putzlisten herumschlagen. Die Buchungsplattform führt neue Regeln ein, die Gastgebern untersagen, ihren Gästen aufwendige Reinigungsarbeiten vorzuschreiben. Das betrifft beispielsweise das Abziehen von Betten, das Spülen und Einräumen von Geschirr oder die Entsorgung von Müll außerhalb der Unterkunft. Die Vorgaben gelten weltweit und damit auch in Deutschland.

Symbolbild

Geschirr in die Spüle stellen bleibt erlaubt

Die neuen Airbnb-Richtlinien treten am 20. November 2026 in Kraft und gelten für alle ab diesem Zeitpunkt vorgenommenen Buchungen. Gastgeber dürfen dann grundsätzlich keine Aufgaben mehr verlangen, die erheblichen Zeitaufwand erfordern oder üblicherweise von Reinigungskräften erledigt werden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Gäste ihre Unterkunft völlig unaufgeräumt hinterlassen dürfen. Wie Airbnb in einer Erläuterung klarstellt, bleiben einfache Handgriffe zulässig. Dazu gehört beispielsweise, benutztes Geschirr in die Spüle zu stellen, Handtücher zusammenzutragen oder Müll und Wertstoffe in den vorgesehenen Behältern zu sortieren.

Auch das Ausschalten der Klimaanlage beim Verlassen der Unterkunft darf weiterhin verlangt werden. Die Grenze zieht Airbnb dort, wo Gäste praktisch die Arbeit der Reinigungskräfte übernehmen müssten. Ausnahmen sind in besonderen Situationen möglich, etwa wenn Müll in Gebieten mit Bären in speziellen Behältern aufbewahrt werden muss.

Symbolbild

Hausregeln müssen vor der Buchung feststehen

Gleichzeitig vereinfacht Airbnb die Verwaltung der Hausregeln. Gastgeber können künftig aus sieben Standardregeln wählen, beispielsweise zu Haustieren, Rauchen, Ruhezeiten oder der maximalen Gästezahl. Zusätzliche Wünsche müssen angemessen sein und bereits vor der Buchung im dafür vorgesehenen Bereich des Inserats stehen.

Nachträgliche Überraschungen sollen damit ebenfalls der Vergangenheit angehören. Neue Verpflichtungen dürfen weder nach der Buchung per Nachricht noch durch Schilder in der Ferienwohnung oder persönliche Anweisungen eingeführt werden. Auch eigenmächtig verhängte Geldstrafen sind nach den neuen Vorgaben grundsätzlich unzulässig.

Verstöße können Folgen für Gastgeber haben

Werden unangemessene Hausregeln gemeldet, kann Airbnb die Gastgeber zunächst zur Änderung auffordern oder verwarnen. Bei anhaltenden Verstößen drohen Warnhinweise im Inserat, eine schlechtere Platzierung in den Suchergebnissen oder weitere Maßnahmen.

Die reguläre Reinigungsgebühr wird durch die neuen Vorgaben übrigens nicht abgeschafft. Diese soll weiterhin die übliche Reinigung zwischen zwei Aufenthalten abdecken. Airbnb hatte bereits im vergangenen Jahr die Anzeige der Gesamtpreise überarbeitet, damit zusätzliche Kosten wie Reinigungsgebühren bei der Unterkunftssuche besser erkennbar sind.