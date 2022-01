Rotierende Datensicherung mit Apples Time Machine einrichten

Das Einrichten einer Backup-Rotation mit Time Machine ist denkbar einfach. Wenn ihr bereits einen Time-Machine-Backup konfiguriert habt, klickt ihr in den Systemeinstellungen zu Time Machine einfach ein weiteres Mal auf die Option „Volume auswählen“ und zeigt dem System hier die zusätzlich zu verwendende Platte. Anschließend bekommt ihr das oben abgebildete Fenster angezeigt, und könnt hier die Option „Beide verwenden“ auswählen. In der Folge erstellt Time Machine abwechselnd und automatisch jeweils vollständige Backups auf beiden Zielen.

