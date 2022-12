Apples Weihnachts-Countdown startet: „The King’s Man“ für 5 Euro

Apple hat am heutigen 1. Dezember seinen diesjährigen Countdown zum Jahresabschluss gestartet. Unter dem Motto „31 Tage – 31 Angebote“ gibt es auch in diesem Jahr wieder den ganzen Dezember über im Preis reduzierte Artikel bei iTunes beziehungsweise in der TV-App von Apple.

Den Start macht heute der Film The King’s Man – The Beginning der bei Apple zum Preis von 4,99 Euro zum Kauf angeboten wird. Normalerweise lässt man für den im vergangenen Jahr erschienenen Actionstreifen mit Ralph Fiennes und Gemma Arterton in den Hauptrollen beim digitalen Kauf um die 12 Euro liegen. Wer den Film nur mal eben leihen will, fährt mit 3,99 Euro für die HD-Version bei Amazon am günstigsten. Sofern ihr allerdings das passende Abspielgerät habt, lohnt sich der Euro Aufpreis für die Kaufversion bei Apple wohl allemal. Ihr könnt den Film dann nämlich nicht nur jederzeit erneut ansehen, sondern bekommt hier auch die qualitativ deutlich höherwertige 4K-Version des Films.

Entdecken Sie den Ursprung des ersten unabhängigen Geheimdienstes in The King's Man – THE BEGINNING. Einige der schlimmsten Tyrannen und Verbrechergenies der Welt, darunter Rasputin (Rhys Ifans), haben sich versammelt, um einen Söldnerkrieg zu planen, der Millionen unschuldiger Menschen auf der ganzen Welt vernichten wird. Hier kommt Kingsman ins Spiel, der erste unabhängige Geheimdienst der Welt. Auf höchstes moralisches Niveau und höchste Diskretion eingeschworen nutzen die tödlichen, bestens ausgebildeten Spione eine edle Herrenschneiderei als Tarnung für ihre Organisation. Im Bestreben, das bevorstehende Blutbad zu verhindern, wirbt das Kingsman-Gründungsmitglied, der Duke of Oxford (Ralph Fiennes) einen Schützling, Conrad (Harris Dickinson), an, sich der Organisation anzuschließen und der Geschichte zu einem positiveren Verlauf zu verhelfen. Unter der Regie von Matthew Vaughn und mit brillianter Besetzung, unter anderem Gemma Arterton, Matthew Goode, Tom Hollander, Daniel Brühl, sowie Djimon Hounsou und Charles Dance ist The King's Man – THE BEGINNING ein mitreißendes Kapitel der Kingsman-Reihe.