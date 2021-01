Apples Rückgabezeit für Weihnachtseinkäufe endet am Freitag

Am Freitag endet Apples verlängerte Rückgabezeit für Weihnachtseinkäufe. Wir hatten ja schon im November darüber berichtet, dass die großen Versandhändler ihre Rückgabebedingungen in der Vorweihnachtszeit lockern. Apples Regelung besagt, dass alle im Apple Online Store gekauften Artikel, die zwischen 10. November und 25. Dezember 2020 ausgeliefert wurden, noch bis zum 8. Januar 2021 zurückgegeben werden können.

Falls ihr also noch ein Weihnachtsgeschenk oder einen Fehlkauf aus dem besagten Zeitraum rumliegen habt, und euch bislang nicht zum Einleiten der Rückgabe durchringen konntet, ist es spätestens jetzt an der Zeit, die Sache in Angriff zu nehmen. Ausführliche Infos zum Ablauf hält Apple hier parat.

Apple-Ladengeschäfte akzeptieren verspätete Rückgabe

Eine Sonderregelung gilt aktuell auch für die Apple-Ladengeschäfte in Deutschland. Normalerweise gilt hier ein Rückgabezeitraum von 14 Tagen. Kunden, die vor der Corona-Schließung der deutschen Apple Stores am 14. Dezember dort eingekauft haben und einen Artikel zurückgeben wollen können warten, bis die Geschäfte wieder geöffnet sind.

Laut Apple verschiebt sich die Rückgabefrist bis zum Ende des Lockdown, somit kann man Produkte, die man in einem Apple Store gekauft hat, innerhalb von 14 Tagen nach der Wiedereröffnung der Apple-Ladengeschäfte zurückgeben.

Wann dies der Fall ist lässt sich derzeit noch nicht absehen. Die aktuelle Maßnahmen wurden zunächst bis Monatsende ausgedehnt. Ob die Ladenschließung darüber hinaus geht, bleibt abzuwarten.

Amazon mit verlängerter Rückgabezeit bis 31. Januar

Zu guter Letzt noch die Infos zu Amazon. Der Versandhändler zeigt sich mit Blick auf die Rückgabe von in der Vorweihnachtszeit gekauften Artikeln noch eine Stange kulanter als Apple. Den aktuellen Rückgabebedingungen zufolge können hier die meisten Artikel, die zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2020 geliefert wurden, noch bis zum 31. Januar zurückgegeben werden.