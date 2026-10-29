Apples neuer Reiseadapter: Fünf Stecker für 45 Euro

Im Zuge der Vorstellung seiner neuen MacBook-Pro-Modelle hat Apple auch das Zubehörsortiment überarbeitet. Neben aktualisierten Netzteilen mit 70 und 140 Watt sowie einem neuen Verlängerungskabel kehrt das zwischenzeitlich aus dem Sortiment verschwundene Reiseadapter-Kit zurück. Die Neuauflage kostet in Deutschland 45 Euro. Allerdings hat Apple nicht nur die Auswahl der Länderstecker verändert, sondern auch deren Anschluss.

Fünf Reiseadapter für unterschiedliche Länder

Das neue World Travel Adapter Kit enthält fünf austauschbare Steckeraufsätze. Diese werden direkt am kompatiblen Apple-Netzteil befestigt und ersetzen den gewöhnlichen Netzstecker.

Apple liefert Steckertypen für Nordamerika und Japan (Typ A), Kontinentaleuropa und Brasilien (Typ C), Indien (Typ D), Großbritannien und weitere Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Singapur (Typ G) sowie Australien und Neuseeland (Typ I).

Das bisherige Set enthielt sieben verschiedene Aufsätze. Die Neuauflage reduziert die Anzahl auf fünf und nimmt dafür unter anderem einen eigenen Stecker für Indien auf.

Neuer Anschluss verhindert die Verwendung älterer Stecker

Die entscheidende Änderung betrifft allerdings die Verbindung zwischen Netzteil und Aufsatz. Apple führt dafür den sogenannten „AC Connector 2“ ein. Während der bisherige Anschluss eine charakteristische Einkerbung besitzt, ist die neue Ausführung länglich abgerundet.

Wie Apple in einem aktualisierten Support-Dokument erklärt, erfolgt die Umstellung aufgrund neuer Vorschriften. Die beiden Anschlusstypen sind untereinander nicht kompatibel. Wer bereits ein älteres MacBook-Netzteil besitzt, kann das neue Reiseadapter-Kit daher nicht ohne Weiteres daran verwenden.

Umgekehrt lassen sich die bisherigen Länderstecker und Verlängerungskabel nicht an Netzteilen mit dem neuen AC Connector 2 befestigen. An der Verbindung zum MacBook über USB-C beziehungsweise MagSafe ändert sich nichts.

Links ist der neue Anschluss und rechts der alte. Aufgrund ihrer Form sind sie nicht kompatibel.

Neue Netzteile ebenfalls erhältlich

Passend zum Reiseadapter-Kit bietet Apple aktualisierte Netzteile und ein überarbeitetes Verlängerungskabel an. Auf der Produktseite nennt das Unternehmen ausdrücklich die neuen 70- und 140-Watt-Netzteile als kompatibel. Diese kosten in Deutschland 65 beziehungsweise 119 Euro und sind bei Amazon bereits günstiger zu haben.

Falls du bereits ein Apple-Netzteil mit abnehmbarem Stecker besitzt, solltest du deshalb vor einem Zubehörkauf prüfen, welcher Anschlusstyp verwendet wird.

Produkthinweis Apple 70W USBâ€‘C Power Adapter, MacBook Air 53,80 EUR 65,00 EUR