Alte Netzteile nicht kompatibel
Apples neuer Reiseadapter: Fünf Stecker für 45 Euro
Im Zuge der Vorstellung seiner neuen MacBook-Pro-Modelle hat Apple auch das Zubehörsortiment überarbeitet. Neben aktualisierten Netzteilen mit 70 und 140 Watt sowie einem neuen Verlängerungskabel kehrt das zwischenzeitlich aus dem Sortiment verschwundene Reiseadapter-Kit zurück. Die Neuauflage kostet in Deutschland 45 Euro. Allerdings hat Apple nicht nur die Auswahl der Länderstecker verändert, sondern auch deren Anschluss.
Fünf Reiseadapter für unterschiedliche Länder
Das neue World Travel Adapter Kit enthält fünf austauschbare Steckeraufsätze. Diese werden direkt am kompatiblen Apple-Netzteil befestigt und ersetzen den gewöhnlichen Netzstecker.
Apple liefert Steckertypen für Nordamerika und Japan (Typ A), Kontinentaleuropa und Brasilien (Typ C), Indien (Typ D), Großbritannien und weitere Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Singapur (Typ G) sowie Australien und Neuseeland (Typ I).
Das bisherige Set enthielt sieben verschiedene Aufsätze. Die Neuauflage reduziert die Anzahl auf fünf und nimmt dafür unter anderem einen eigenen Stecker für Indien auf.
Neuer Anschluss verhindert die Verwendung älterer Stecker
Die entscheidende Änderung betrifft allerdings die Verbindung zwischen Netzteil und Aufsatz. Apple führt dafür den sogenannten „AC Connector 2“ ein. Während der bisherige Anschluss eine charakteristische Einkerbung besitzt, ist die neue Ausführung länglich abgerundet.
Wie Apple in einem aktualisierten Support-Dokument erklärt, erfolgt die Umstellung aufgrund neuer Vorschriften. Die beiden Anschlusstypen sind untereinander nicht kompatibel. Wer bereits ein älteres MacBook-Netzteil besitzt, kann das neue Reiseadapter-Kit daher nicht ohne Weiteres daran verwenden.
Umgekehrt lassen sich die bisherigen Länderstecker und Verlängerungskabel nicht an Netzteilen mit dem neuen AC Connector 2 befestigen. An der Verbindung zum MacBook über USB-C beziehungsweise MagSafe ändert sich nichts.
Links ist der neue Anschluss und rechts der alte. Aufgrund ihrer Form sind sie nicht kompatibel.
Neue Netzteile ebenfalls erhältlich
Passend zum Reiseadapter-Kit bietet Apple aktualisierte Netzteile und ein überarbeitetes Verlängerungskabel an. Auf der Produktseite nennt das Unternehmen ausdrücklich die neuen 70- und 140-Watt-Netzteile als kompatibel. Diese kosten in Deutschland 65 beziehungsweise 119 Euro und sind bei Amazon bereits günstiger zu haben.
Falls du bereits ein Apple-Netzteil mit abnehmbarem Stecker besitzt, solltest du deshalb vor einem Zubehörkauf prüfen, welcher Anschlusstyp verwendet wird.
Zum glück hab ich bereits einige usb-c ladegeräte, dann ist man bei diesen preisen nicht auf proprietäre Anschlüsse angewiesen.
Generell und für ein Reiseladegerät besonders sind die Netzteile von Apple viel zu klobig und zu schwer. Zu ähnlichen Preisen gibt es doch haufenweise kleinere, leichtere und genauso leistungsstarke Alternativen.
Zitat:
„Wie Apple in einem aktualisierten Support-Dokument erklärt, erfolgt die Umstellung aufgrund neuer Vorschriften. Die beiden Anschlusstypen sind untereinander nicht kompatibel“
Wer es glauben mag…
Das ist wirklich frech. Der bisherige Stecker war ein standard Zweiopol-Kaltgerätestecker. Man konnte jedes Kabel, das man vom alten Kassettenrecorder noch rumliegen hatte, einfach an das Netzteil anschließen und hatte gleich eine Verlängerung. Nun weg vom Standard und hin zu proprietären Verbindungen…
Wird Zeit, dass die EU auch diese Verbindungen „normiert“ und fest vorschreibt.
Die EU hat bisher nur das im Kabel Bereich vorgeschrieben was Apple federführend entwickelt hat. USB-C.
*klugschiss* es handelt sich nicht um einen Kaltgeräteanschluss, sondern um eine sog. ‚Kleingerätekupplung‘ C7/C8 auch unter ‚Euro-Netzkabel‘ bekannt.
„Bei älteren Netzteilen (insbesondere bei Nachbauten oder mechanischem Verschleiß) gab es in manchen Ländern regulatorische Bedenken bezüglich der Freilegung stromführender Kontakte beim unvollständigen Aufschieben des Steckerkopfes.“
Irgendwann in der Zukunft werden sie auch noch Kabel verbieten, weil man die quetschen kann…