Livestream über YouTube und Apple TV App

Awe dropping: Das Apple-Event ab 19:00 Uhr live im Stream
Am heutigen Dienstag lädt Apple zu seiner traditionellen September-Veranstaltung. Ab 19 Uhr deutscher Zeit können Interessierte die Präsentation live verfolgen. Der Stream wird über die offizielle Apple-Webseite, über die Apple-TV-Anwendung sowie über den YouTube-Kanal des Unternehmens bereitgestellt.

De Us Motiv

So hat Apple für heute eingeladen

Wir erwarten eine kombinierte Marketing- und Medienveranstaltung, bei der neben neuen Geräten auch die nächsten Betriebssysteme im Mittelpunkt stehen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Jahr dem Nachfolger des iPhone 16 Plus. Neben dem regulären Modell wird mit einer neuen Variante gerechnet, die den Namen iPhone 17 Air tragen könnte. Das Gerät soll ein besonders schlankes Gehäuse besitzen, das Gerüchten zufolge nur rund 5,5 Millimeter tief ist.

Geplant ist offenbar ein 6,6 Zoll großes Display sowie ein A19-Prozessor mit reduzierter Grafikleistung. Auf der Vorderseite könnte eine Kamera mit 24 Megapixeln integriert sein, während die Rückseite nur eine Hauptkamera aufweist. Außerdem wird erwartet, dass erstmals ein 5G-Modemchip aus Apples eigener Entwicklung zum Einsatz kommt.

iPhone, Apple Watch und AirPods

Das animierte Logo der Einladung zeigt einen Farbverlauf aus Schwarz, Blau, Gelb und Orangerot, umgeben von einem blauen Leuchtring. Beobachter deuten dies als Hinweis auf mögliche neue Farbvarianten. Das helle Blau wird mit dem iPhone 17 Air in Verbindung gebracht, während das Orange auf eine neue Pro-Farbe hindeuten könnte.

Neben den iPhones dürften auch neue Modelle der Apple Watch sowie die dritte Generation der Airports Pro vorgestellt werden. Ebenso wird die Vorstellung neuer AirPods als wahrscheinlich angesehen. Gewissheit bringt der heutige Abend. Wir halten euch im Web und in der ifun.de-Applikation auf dem Laufenden.

09. Sep. 2025 um 18:41 Uhr von Nicolas


  • Nachfolgende Kommentare unter zukünftige Artikel (wie jedes Jahr): zu teuer. Nichts neues, ich setze aus blablabla.

    Und wird wieder ein Verkaufsschlager. Die Masse kauft es.

    • Achja und langweiliger Stream. Der Buchhalter! Apples Untergang! Ich Wechsel zu XY. Aktie sinkt wie jedes Jahr nach der Keynote und da auch Untergang beschworen. So war es die letzten 15 Jahre.

      • Enttäuschend! Wo ist die versprochene Mediengerüchtefunktion die jedes Jahr aufgegossen wird!

    • …weil die meisten hier glauben was sie nicht gut finden gilt auch für den Rest der Welt! Und natürlich die welche dafür bezahlt werden zu bashen! Popcorn bereit 3..2..1..

      • Das Main-Character-Syndrom.

      • Das ist nicht der Punkt?
        Jeder vertritt SEINE Meinung basierend auf seinen use cases – und die sind nun mal unterschiedlich.
        Warum soll ich die Meinung der Masse vertreten? Nur um nicht Gefahr zu laufen durch die Schweigespirale zu stolpern?
        Wenn man einen Standpunkt vertritt, was hat dann der Massenappeal da zu suchen? Man will ja niemandem nach dem Mund reden, weil es hier um Bedarf und Mehrwert geht…

    • Nicht zu vergessen. Worlds biggest, worlds thinnest, worldst greatest…ever, amazing, georgeous, incredible, stunning, new, trillion transistors, back to tim, back to craig, remarkable, ever ever ever…vermutlich die exakt selbe Tonspur vom letzten Jahr, schliesslich ist es Apples Stil olle Kamellen as new zu verkaufen. Leider. Ich warte nicht und werde mit Sicherheit enttäuscht sein.

      • Klar wirst du das. Du heißt Mike und hast dich öfters „enttäuscht“ gezeigt.

  • Ist das schlecht. Man muss ernsthaft auf APPLE STORE drücken bei Apple TV? So lange habe ich noch nie suchen müssen.

  • Immer dann, wenn ich eine Generation aussetze, kommen die coolen Farben. WHYYYYYYY?!?!?!

  • Apple Watch customer stories:
    Erste Ebene – Schau! „Apple Watch Safes lifes…“

    Und

    Apple wirbt mit Angst! Absicht?
    Wenn du keine Apple Watch trägst, kannst du schneller sterben.

    Finde ich einen heftigen move für „the best watch in the world“

    Was kommt danach?

    • Scheinst neu auf der Welt zu sein. Hast du keine Versicherung weil du Angstfrei bist?

      • Und genau darum geht es – Apple Watch mit einer Versicherung zu vergleichen.

        Zu deiner Frage: Ich habe keine einzige freiwillig Versicherung.

      • Dann viel Spaß bei einem Privathaftpflicht-Schaden. Und nein, ich meine nicht Kfz-Haftpflicht.

        Ich weiß, „habe ich noch nie gebraucht“ ist hier die passende Aussage …

      • Eine Apple Watch kam nunmal Leben retten oder fit halten. KANN. Wie eine Versicherung dich vor dem Ruin schützen KANN.

  • Sie bringen Warnung bei Bluthochdruck – against all Gerüchte! ;) wow, wer hätte das gedacht?

  • Wie peinlich
    Apple Watch 11 hat 24 Stunden Akkulaufzeit
    Andere Firmen haben 10-14 Tage
    Typisch Apple die hinterher Läufer nicht mehr vorne weg

  • Diese Produkt Clips sind schon wirklich krass gut gemacht!
    Wie mir das Wasser im Mund zusammen läuft, wenn das neue iPhone Pro case aus der Legierung auftaucht… abgefahren

