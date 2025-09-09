Awe dropping: Das Apple-Event ab 19:00 Uhr live im Stream

Am heutigen Dienstag lädt Apple zu seiner traditionellen September-Veranstaltung. Ab 19 Uhr deutscher Zeit können Interessierte die Präsentation live verfolgen. Der Stream wird über die offizielle Apple-Webseite, über die Apple-TV-Anwendung sowie über den YouTube-Kanal des Unternehmens bereitgestellt.

So hat Apple für heute eingeladen

Wir erwarten eine kombinierte Marketing- und Medienveranstaltung, bei der neben neuen Geräten auch die nächsten Betriebssysteme im Mittelpunkt stehen.

Livestream über YouTube und Apple TV App

Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Jahr dem Nachfolger des iPhone 16 Plus. Neben dem regulären Modell wird mit einer neuen Variante gerechnet, die den Namen iPhone 17 Air tragen könnte. Das Gerät soll ein besonders schlankes Gehäuse besitzen, das Gerüchten zufolge nur rund 5,5 Millimeter tief ist.

Geplant ist offenbar ein 6,6 Zoll großes Display sowie ein A19-Prozessor mit reduzierter Grafikleistung. Auf der Vorderseite könnte eine Kamera mit 24 Megapixeln integriert sein, während die Rückseite nur eine Hauptkamera aufweist. Außerdem wird erwartet, dass erstmals ein 5G-Modemchip aus Apples eigener Entwicklung zum Einsatz kommt.

iPhone, Apple Watch und AirPods

Das animierte Logo der Einladung zeigt einen Farbverlauf aus Schwarz, Blau, Gelb und Orangerot, umgeben von einem blauen Leuchtring. Beobachter deuten dies als Hinweis auf mögliche neue Farbvarianten. Das helle Blau wird mit dem iPhone 17 Air in Verbindung gebracht, während das Orange auf eine neue Pro-Farbe hindeuten könnte.

iPhone 17 & Co.: Die Erwartungen ans Apple-Event zusammengefasst

Neben den iPhones dürften auch neue Modelle der Apple Watch sowie die dritte Generation der Airports Pro vorgestellt werden. Ebenso wird die Vorstellung neuer AirPods als wahrscheinlich angesehen. Gewissheit bringt der heutige Abend. Wir halten euch im Web und in der ifun.de-Applikation auf dem Laufenden.