Livestream über YouTube und Apple TV App
Awe dropping: Das Apple-Event ab 19:00 Uhr live im Stream
Am heutigen Dienstag lädt Apple zu seiner traditionellen September-Veranstaltung. Ab 19 Uhr deutscher Zeit können Interessierte die Präsentation live verfolgen. Der Stream wird über die offizielle Apple-Webseite, über die Apple-TV-Anwendung sowie über den YouTube-Kanal des Unternehmens bereitgestellt.
So hat Apple für heute eingeladen
Wir erwarten eine kombinierte Marketing- und Medienveranstaltung, bei der neben neuen Geräten auch die nächsten Betriebssysteme im Mittelpunkt stehen.
Livestream über YouTube und Apple TV App
Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Jahr dem Nachfolger des iPhone 16 Plus. Neben dem regulären Modell wird mit einer neuen Variante gerechnet, die den Namen iPhone 17 Air tragen könnte. Das Gerät soll ein besonders schlankes Gehäuse besitzen, das Gerüchten zufolge nur rund 5,5 Millimeter tief ist.
Geplant ist offenbar ein 6,6 Zoll großes Display sowie ein A19-Prozessor mit reduzierter Grafikleistung. Auf der Vorderseite könnte eine Kamera mit 24 Megapixeln integriert sein, während die Rückseite nur eine Hauptkamera aufweist. Außerdem wird erwartet, dass erstmals ein 5G-Modemchip aus Apples eigener Entwicklung zum Einsatz kommt.
iPhone, Apple Watch und AirPods
Das animierte Logo der Einladung zeigt einen Farbverlauf aus Schwarz, Blau, Gelb und Orangerot, umgeben von einem blauen Leuchtring. Beobachter deuten dies als Hinweis auf mögliche neue Farbvarianten. Das helle Blau wird mit dem iPhone 17 Air in Verbindung gebracht, während das Orange auf eine neue Pro-Farbe hindeuten könnte.
- iPhone 17 & Co.: Die Erwartungen ans Apple-Event zusammengefasst
Neben den iPhones dürften auch neue Modelle der Apple Watch sowie die dritte Generation der Airports Pro vorgestellt werden. Ebenso wird die Vorstellung neuer AirPods als wahrscheinlich angesehen. Gewissheit bringt der heutige Abend. Wir halten euch im Web und in der ifun.de-Applikation auf dem Laufenden.
Entwickler: aketo GmbH
Laden
Hmm, auf AppleTV seh ich noch nix.
Dito
Same here
Stimmt..
Ich auch nicht.. Muss man wohl über die YouTube App schauen dann….
Ist jetzt da
Ah, jetzt..
Wird in Deutschland wieder kurz vor knapp zu sehen sein. In den USA wieder den ganzen Tag. Keine Ahnung warum dies immer wieder so ist.
Läuft hier seit 19:40 Uhr.
18:40 Uhr meine ich natürlich.
Leute entspannt euch! Wir haben noch keine 19:00 Uhr. Man man man
Ich bin gespannt, was jetzt wirklich kommen wird.
Nachfolgende Kommentare unter zukünftige Artikel (wie jedes Jahr): zu teuer. Nichts neues, ich setze aus blablabla.
Und wird wieder ein Verkaufsschlager. Die Masse kauft es.
Tim Apple ist nicht Steve Jobs usw….
+1
Achja und langweiliger Stream. Der Buchhalter! Apples Untergang! Ich Wechsel zu XY. Aktie sinkt wie jedes Jahr nach der Keynote und da auch Untergang beschworen. So war es die letzten 15 Jahre.
Enttäuschend! Wo ist die versprochene Mediengerüchtefunktion die jedes Jahr aufgegossen wird!
…weil die meisten hier glauben was sie nicht gut finden gilt auch für den Rest der Welt! Und natürlich die welche dafür bezahlt werden zu bashen! Popcorn bereit 3..2..1..
Das Main-Character-Syndrom.
Das ist nicht der Punkt?
Jeder vertritt SEINE Meinung basierend auf seinen use cases – und die sind nun mal unterschiedlich.
Warum soll ich die Meinung der Masse vertreten? Nur um nicht Gefahr zu laufen durch die Schweigespirale zu stolpern?
Wenn man einen Standpunkt vertritt, was hat dann der Massenappeal da zu suchen? Man will ja niemandem nach dem Mund reden, weil es hier um Bedarf und Mehrwert geht…
Nicht zu vergessen. Worlds biggest, worlds thinnest, worldst greatest…ever, amazing, georgeous, incredible, stunning, new, trillion transistors, back to tim, back to craig, remarkable, ever ever ever…vermutlich die exakt selbe Tonspur vom letzten Jahr, schliesslich ist es Apples Stil olle Kamellen as new zu verkaufen. Leider. Ich warte nicht und werde mit Sicherheit enttäuscht sein.
Klar wirst du das. Du heißt Mike und hast dich öfters „enttäuscht“ gezeigt.
Airports kommen auch ?
Ja, und Railway Stations.
Warum so witzig? Scheinst wohl einer der jüngeren Apple Leute zu sein, Airport’s waren bis 2018 offiziell verkaufte „Router“ von Apple.
Ich fands witzig :-)
Sorry habe meine Glaskugel gerade nicht dabei. Aber man munkelt, dass Apple heute ein Auto und einen Intelligenten Mülleimer vorstellen wird.
Ich glaube nicht, dass ein neuer Mac Pro kommt.
Krass wen ein neuer Airport kommt aber es sind doch nur AirPods
Ja es ist schon jetzt so unfassbar incredible ich kriech mich gar nicht mehr ein.
Ist das schlecht. Man muss ernsthaft auf APPLE STORE drücken bei Apple TV? So lange habe ich noch nie suchen müssen.
Bei mir war es direkt auf der Startseite
Immer dann, wenn ich eine Generation aussetze, kommen die coolen Farben. WHYYYYYYY?!?!?!
Damit Du nicht aussetzt :-D
The biggest leap in apple history…..
Wohioooo!
Apple Watch customer stories:
Erste Ebene – Schau! „Apple Watch Safes lifes…“
Und
Apple wirbt mit Angst! Absicht?
Wenn du keine Apple Watch trägst, kannst du schneller sterben.
Finde ich einen heftigen move für „the best watch in the world“
Was kommt danach?
Scheinst neu auf der Welt zu sein. Hast du keine Versicherung weil du Angstfrei bist?
Und genau darum geht es – Apple Watch mit einer Versicherung zu vergleichen.
Zu deiner Frage: Ich habe keine einzige freiwillig Versicherung.
Dann viel Spaß bei einem Privathaftpflicht-Schaden. Und nein, ich meine nicht Kfz-Haftpflicht.
Ich weiß, „habe ich noch nie gebraucht“ ist hier die passende Aussage …
Eine Apple Watch kam nunmal Leben retten oder fit halten. KANN. Wie eine Versicherung dich vor dem Ruin schützen KANN.
Sie bringen Warnung bei Bluthochdruck – against all Gerüchte! ;) wow, wer hätte das gedacht?
Auf der Watch
Aber aufgepasst, es ist keine BD-Messung. Nur ein Hinweis, dass man evtl hohen BD hat und man was tun sollte.
Aber definitiv besser als nix.
Weißt du was Blutdruck eigentlich ist? Und das die Apple Watch das nicht misst?
Ja, das weiß ich!
Sie sagen ja auch nicht, dass sie den Blutdruck messen. Aber als Hinweis, mal genauer nachzumessen ist das für etliche bestimmt hilfreich.
Ich hoffe, man kann einstellen, ab welchem Wert die Warnung kommt – sonst piept es bei mir in einer Tour… :-D
Wenn du über einen 30 Tageszeitraum erhöhte Werte aufweist, solltest du vlt wirklich was dagegen tun.
Auch als Hypertoniker sollte man mit Tabletten so eingestellt sein, dass die Uhr sich nicht meldet.
Wie peinlich
Apple Watch 11 hat 24 Stunden Akkulaufzeit
Andere Firmen haben 10-14 Tage
Typisch Apple die hinterher Läufer nicht mehr vorne weg
Peinlich ist derjenige der Sportuhren mit Smartwatches vergleicht. Meisverkaufteste Smartwach sag ich nur. Wenn Apple auch die Funktionen streichen würde, würde die auch locker 2 Wochen halten.
Diese Produkt Clips sind schon wirklich krass gut gemacht!
Wie mir das Wasser im Mund zusammen läuft, wenn das neue iPhone Pro case aus der Legierung auftaucht… abgefahren
Ist die heute veröffentlichte iOS 26 Version die GM?