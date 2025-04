Videodienste in Deutschland: Leichte Einbußen für die Marktführer

Wir haben neue Zahlen zu den Marktanteilen der in Deutschland aktiven Videodienste vorliegen. Über die ersten drei Monate des aktuellen Jahres hinweg hat Paramount+ hierzulande am meisten zugelegt. Der Anbieter konnte über diesen Zeitraum hinweg um satte drei Prozent zulegen. Die drei Spitzenreiter Prime Video, Netflix und Disney+ müssen sich dagegen mit leichten Verlusten arrangieren.

Den größten Rückgang verzeichnet Disney+ mit zwei Prozent, während Netflix und Prime Video jeweils ein Prozent Marktanteil eingebüßt haben. Apple TV+ und WOW konnten über den Zeitraum von Januar bis März 2025 zumindest leicht an Nutzern gewinnen.

Trotz der leichten Verluste verteidigt Prime Video mit einem Marktanteil von 29 Prozent seine führende Position. Netflix liegt mit 27 Prozent weiterhin knapp dahinter und auch Disney+ hat mit 17 Prozent ungeachtet der aktuellen Verluste noch einen deutlichen Abstand zu den mit jeweils sieben Prozent folgenden Apple TV+ und WOW. Am unteren Ende der Rangliste folgen dann noch Paramount+ mit nun vier Prozent und RTL+ mit einem Anteil von drei Prozent an den Nutzern von Videodiensten in Deutschland.

JustWatch Deutschland als Datenquelle

Hinter diesen Zahlen steht die Streaming-Suchmaschine JustWatch, die nach eigenen Aussagen mit derzeit mehr als 60 Millionen Nutzern in 140 Ländern die größte Plattform ihrer Art weltweit ist. Die Ermittlung der Marktanteile erfolgt auf Basis der Nutzung der Webseite und der mobilen Apps des Anbieters. Die prozentuale Aufteilung in Deutschland wird erfasst, indem Nutzer von JustWatch Filme oder Serien zu ihrer Merkliste hinzufügen, einen Streaming-Dienst auswählen oder gezielt nach Inhalten auf mehreren Plattformen filtern.

Die Webseite von JustWatch bietet auch einen Überblick über die aktuell angesagten Filme und Serien. Ihr könnt euch dort getrennte Streaming-Charts für beide Bereiche anzeigen lassen, die auf der täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Nutzung basieren.