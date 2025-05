iPadOS 17.7.7 zurückgezogen: Apple nimmt die Probleme endlich ernst

Zwei Tage, nachdem wir über die gravierenden Probleme im Zusammenhang mit iPadOS 17.7.7 berichtet haben, hat Apple das Update nun endlich zurückgezogen. Für viele Nutzer kommt diese Aktion allerdings zu spät und somit bleibt zu hoffen, dass Apple nicht nur zeitnah eine korrigierte Version der Software zur Verfügung stellt, sondern den betroffenen Nutzern auch wirksame Hilfe anbieten kann. Die ursprüngliche Version der Software trägt die Build-Nummer 21H433.

Mittlerweile finden sich in den Apple-Supportforen unzählige Berichte zu diesem Fehler und man muss sich fragen, warum Apple erst jetzt reagiert. Der Fehler ist offenbar schon im Zusammenhang mit der Beta-Version von iPadOS 17.7.7 gemeldet worden und zudem wurde Apple schon direkt nach der finalen Freigabe des Updates von zahlreichen Nutzern informiert.

Berichten zufolge waren Gespräche mit dem Apple-Support zum Teil allerdings vergeudete Zeit. Ein Nutzer schreibt, dass er nach einer rund 30 Minuten andauernden Konversation zwar keine Lösung erhalten habe, ihm jedoch indirekt mitgeteilt wurde, dass sein iPad wohl zu alt sei, um ausreichende Priorität für eine effektive Fehlersuche zu genießen.

Apps können keine Einstellungen speichern

iPadOS 17.7.7 wurde parallel zu iPadOS 18.5 veröffentlicht und sollte eigentlich nur Fehlerkorrekturen und Sicherheitsupdates für das iPad Pro mit 10,5 Zoll großem Bildschirm, die zweite Generation des iPad Pro 12,9“ und das iPad der sechsten Generation liefern. Also ältere Geräte, auf denen iPadOS 18.5 nicht mehr verwendet werden kann.

Das Problem tritt soweit bisher bekannt nicht bei allen Nutzern auf. Wenn man betroffen ist, speichern die installierten Anwendungen allerdings keinerlei Einstellungen mehr. Das Tablet lässt sich dementsprechend kaum noch vernünftig benutzen.

Auch Einstellungen wie die Lesezeichenleiste von Safari sind betroffen

Die Möglichkeit zum Downgrade auf die Vorversion empfehlen wir nur erfahrenen Nutzern. Um das iPad dadurch wieder in gewohnter Weise benutzbar zu machen, ist nicht nur ein Backup der Vorversion erforderlich, sondern auch ziemlich viel Handarbeit angesagt.

iPadOS 17.7.6 wiederherstellen

iPadOS 17.7.6 lässt sich hier laden. Um die alte Betriebssystemversion wiederherzustellen muss man das iPad an einen Computer anschließen und in den Wiederherstellungsmodus versetzen. Klickt man die Wiederherstellungstaste im Finder beziehungsweise iTunes mit gehaltener Alt-Taste (Shift am PC), so kann man die zuvor geladene Image-Datei als zu installierendes Betriebssystem auswählen.

Dieser Prozess lässt sich nicht abbrechen oder widerrufen. Wir raten daher nur erfahrenen Nutzern dazu. Besser wartet ihr noch ein wenig ab. Apple sollte hoffentlich zeitnah eine gangbare Lösung parat haben.