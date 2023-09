Apples iPhone-Event 2023: Alle Neuerungen im Überblick

In jedem Fall eine Umstellung wir mit den iPhone-15-Modellen verbunden der Wechsel von Lightning auf USB-C. Apple will das iPhone auch im kommenden Jahr noch in Europa verkaufen und kommt damit nicht umhin, den Wechsel zu der künftig im EU-Raum vorgeschriebenen Schnittstelle zu vollziehen. Möglicherweise bekommen wir damit zusammenhängend auch gleich neue Ladehüllen für die AirPods Pro zu Gesicht, die dann ebenfalls auf USB-C anstelle von Lightning als Ladeanschluss setzen.

Insert

You are going to send email to