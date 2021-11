Apples „Home Services“-Chef verlässt das Unternehmen

Letzte Gerüchte sehen Apple an einem neuen Smarthome-Gerät arbeiten, das HomePod mit Apple TV und einem Bildschirm als neue Siri-Zentrale für die Haussteuerung verknüpfen soll. Warten wir ab, inwieweit sich dergleichen bewahrheitet. Vielleicht lässt die Nachfolge Jadallahs ja weitere Schlüsse auf Apples Pläne in diesem Bereich zu.

Insert

You are going to send email to