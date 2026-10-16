Geheime Spendenliste veröffentlicht
Apple zahlt offenbar 25 Millionen Dollar für Trumps Ballsaal
Apple unterstützt den Bau des neuen Ballsaals im Weißen Haus offenbar mit 25 Millionen Dollar. Der Mac- und iPhone-Hersteller ist damit gemeinsam mit Nvidia der größte private Geldgeber des vom US-Präsidenten Donald Trump vorangetriebenen Bauprojekts.
Auch andere amerikanische Technologiekonzerne beteiligen sich finanziell an Trumps Prestigeprojekt. Abgesehen von Google, das 22 Millionen Dollar beisteuert, fallen die Beiträge allerdings deutlich geringer aus. Apple befindet sich dabei in Gesellschaft des umstrittenen Softwarekonzerns Palantir, der sich ebenso wie Microsoft mit 10 Millionen Dollar beteiligt. Darüber hinaus sind Comcast NBCUniversal mit 7,5 Millionen Dollar sowie unter anderem Amazon, Meta, Cisco, T-Mobile und Coinbase mit jeweils 5 Millionen Dollar dabei. Die Zahlen stammen aus einer Spenderliste, die der Washington Post vorliegt.
Apples Goldgeschenk für Trump im vergangenen Jahr
Mehr als die Hälfte der Gesamtkosten für den neuen Veranstaltungsbereich soll aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, während private Spender den verbleibenden Betrag übernehmen.
Spenderliste bislang unter Verschluss
Die US-Regierung hatte bislang keine detaillierte Aufstellung der einzelnen Spenden veröffentlicht. Medienberichten zufolge werden die Spenden über eine gemeinnützige Organisation gesammelt und anschließend auf ein Konto des Weißen Hauses überwiesen. Für diese Zahlungen gelten offenbar andere Transparenzvorschriften als für klassische Wahlkampfspenden.
Die Veröffentlichung der Spenderliste soll innerhalb der US-Regierung für Unmut gesorgt haben. Das Weiße Haus kündigte an, gegen die Verantwortlichen für die Weitergabe der vertraulichen Informationen vorzugehen.
Apple wurde bereits mehrfach für seine Nähe zu US-Präsident Donald Trump kritisiert. Insbesondere enttäuschend war dabei die Haltung von Tim Cook gegenüber Trump. Anstatt offen für die von Apple vertretenen Werte einzustehen, warb der ehemalige Apple-Chef mit Goldgeschenken um Trumps Gunst und bot sich dem Präsidenten als Reisebegleiter an.
Alle großen haben gezahlt. Ja und, ist in Deutschland und der Lobby hier nicht anders.
Das ist nunmal in der Wirtschaft Gang und Gebe… dem Unternehmen muss es gut gehen, damit es Arbeitsplätze schaffen und Löhne zahlen kann.
Haben die Industriekonzerne bei Hitler früher auch gemacht. Muss doch sein wegen der Wirtschaft und der Sicherung der Arbeitsplätze. Genau! Machen doch alle.
Absolut treffender Kommentar! Danke!
Ja genau, die fleißigen chinesischen iPhone-Löter freuen sich.
Ähm nein, hier finanziert SAP sicherlich kein Regierungsgebäude
Ja bestimmt haben Mercedes, VW und BMW damals das Kanzleramt in Berlin bezahlt – bei uns gibt es Parteispenden und transparente Prozesse, wenn eine Firma was spendet.
Auch kreativ Konzerne „dazu zu nötigen“. Niemand möchte ja in der Ungunst stehen.
Also ihr wollt schreiben wir bezahlen.
Das war auch mein erster Gedanke – Apple hat genau 0,00$ bezahlt …
Warum bin ich nur so im Apple Kosmos gefangen? Moralisch habe ich keine Lust mehr auf das schleimige und heuchlerische Agieren des Apple Managements. :(
Ich finde es gut. Der Steuerzahler wird nicht belastet.
Und ich liebe Palantier, was soll daran schlecht sein, Berufsverbrechern, Kinderschänder, illegale Zuwanderer, Rauschgift-Händler, Menschenhändler…
zu finden und dann dauerhaft aus der Gesellschaft zu entfernen.
Wie China die Uiguren…
Seitdem keine islamischen Attentate mehr.
Ironie bitte immer kennzeichnen
Du hast doch hoffentlich nur vergessen, Deinen Beitrag als Ironie zu kennzeichnen, oder ?
Normal für große US Firmen
Kommt locker wieder rein durch die neuen Preise.
Darum werden die Produkte immer teuerer.
„Mehr als die Hälfte der Gesamtkosten für den neuen Veranstaltungsbereich soll aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, während private Spender den verbleibenden Betrag übernehmen….“
Wieder einmal hat Trump im Vorfeld etwas ganz anderes erzählt….angeblich sollte der Ballsaal komplett ! über Spenden finanziert werden….naja, ihm wird dies egal sein, Hauptsache er bekommt seinen pompösen Saal und kann dann zum YMCA Song „tanzen“
Wie man sich so erniedrigen kann wie Tim Cook beim Aufstellen dieses golden DingsDa erschließt sich mir nicht, das ist einfach charakterlos.
Bin froh, dass er nicht mehr CEO ist und hoffe, er verlässt das Board bald ganz!
Das ist doch schön zu sehen, dass mit unserem Gewinn den wir für Apple durch Abos & Co generiert haben für solche sinnvollen Dinge verwendet werden. Gern geschehen Mr. T.