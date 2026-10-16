Apple unterstützt den Bau des neuen Ballsaals im Weißen Haus offenbar mit 25 Millionen Dollar. Der Mac- und iPhone-Hersteller ist damit gemeinsam mit Nvidia der größte private Geldgeber des vom US-Präsidenten Donald Trump vorangetriebenen Bauprojekts.

Auch andere amerikanische Technologiekonzerne beteiligen sich finanziell an Trumps Prestigeprojekt. Abgesehen von Google, das 22 Millionen Dollar beisteuert, fallen die Beiträge allerdings deutlich geringer aus. Apple befindet sich dabei in Gesellschaft des umstrittenen Softwarekonzerns Palantir, der sich ebenso wie Microsoft mit 10 Millionen Dollar beteiligt. Darüber hinaus sind Comcast NBCUniversal mit 7,5 Millionen Dollar sowie unter anderem Amazon, Meta, Cisco, T-Mobile und Coinbase mit jeweils 5 Millionen Dollar dabei. Die Zahlen stammen aus einer Spenderliste, die der Washington Post vorliegt.

Apples Goldgeschenk für Trump im vergangenen Jahr

Mehr als die Hälfte der Gesamtkosten für den neuen Veranstaltungsbereich soll aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, während private Spender den verbleibenden Betrag übernehmen.

Spenderliste bislang unter Verschluss

Die US-Regierung hatte bislang keine detaillierte Aufstellung der einzelnen Spenden veröffentlicht. Medienberichten zufolge werden die Spenden über eine gemeinnützige Organisation gesammelt und anschließend auf ein Konto des Weißen Hauses überwiesen. Für diese Zahlungen gelten offenbar andere Transparenzvorschriften als für klassische Wahlkampfspenden.

Die Veröffentlichung der Spenderliste soll innerhalb der US-Regierung für Unmut gesorgt haben. Das Weiße Haus kündigte an, gegen die Verantwortlichen für die Weitergabe der vertraulichen Informationen vorzugehen.

Apple wurde bereits mehrfach für seine Nähe zu US-Präsident Donald Trump kritisiert. Insbesondere enttäuschend war dabei die Haltung von Tim Cook gegenüber Trump. Anstatt offen für die von Apple vertretenen Werte einzustehen, warb der ehemalige Apple-Chef mit Goldgeschenken um Trumps Gunst und bot sich dem Präsidenten als Reisebegleiter an.