Apple zahlt am meisten: Streaming-Dienste verteilen Rekordsumme

Die Non-Profit-Organisation „Mechanical Licensing Collective“ (MLC) ist in den Vereinigten Staaten für die Verteilung der im Musik-Streaming-Sektor erwirtschafteten Lizenzgebühren verantwortlich und hat in diesem Jahr so viel Geld wie noch nie in der Kasse.

Wie die Verwertungsgesellschaft jetzt bekanntgegeben hat, hätten die 20 „Digital Service Provider“ zusammen fast eine halbe Milliarde Dollar ($424.384.787) überwiesen, die nun an Künstler, Produzenten, Songwriter und Verlage ausgezahlt werden könne.

Begleitet von 1,3 TB Nutzungsdaten

Die ersten Zahlungen könnten vom MLC bereits im April angewiesen werden und sollen auf Grundlage von Wiedergabe-Statistiken berechnet werden, die von den Streaming-Anbietern ebenfalls übermittelt worden seien. Diese hätten 1.800 Datendateien mit mehr als neun Milliarden Zeilen an Daten zur Verfügung gestellt, die es ihrerseits auf eine Gesamtgröße von 1,3 Terabyte bringen würden.

Apple zahlt am meisten

Spannend dabei ist die Aufteilung der übertragenen Geldmittel nach Streaming-Anbietern. So hat Apple mit einer Summe von 163 Millionen Dollar den größten Anteil im Feld überwiesen – und dies obwohl Apple Music zuletzt deutlich weniger Anwender als Spotify zählte.

Zur Erinnerung: Apple hat im Sommer 2019 aufgehört über den Nutzerwachstum von Apple Music zu informieren. Damals zählte Cupertino 60 Millionen aktive Abonnenten (also zahlende Nutzer und Nutzer in der Probephase) und lag damit deutlich unter Spotify, die damals kurz davor standen die Marke von 120 Millionen Abonnenten zu knacken. Inzwischen zählt Spotify 155 Millionen zahlende Abonnenten.

Was die Überweisungen an das MLC angeht besetzen die Skandinavier den zweiten Platz in der Ranglist. Insgesamt hat Spotify $152 Millionen und damit nur 10 Millionen weniger als Apple überwiesen.