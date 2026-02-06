MediaMarkt-Mehrwertsteueraktion: Philips Hue Bridge Pro zum Bestpreis

Die „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion bei MediaMarkt hat am Super-Bowl-Wochenende mittlerweile Tradition. Auch in diesem Jahr bietet die Elektronikkette in diesem Zusammenhang einen großen Teil ihres Sortiments deutlich günstiger an. Zwar sind auch dieses Mal wieder die Artikel von mehreren beliebten Herstellern, darunter wieder Apple, von der Aktion ausgenommen. Hier und da kann man aber definitiv ein Schnäppchen finden.

Sonderrabatt kommt obendrauf

In der Smarthome-Kategorie von MediaMarkt finden sich Marken wie Philips Hue, Bosch und Aqara, deren Produkte an diesem Wochenende ebenfalls zusätzlich reduziert sind. Interessant wird es vor allem dann, wenn der Sonderrabatt ergänzend zu einer ohnehin schon vorhandenen Preisreduzierung angerechnet wird. So bekommt man die erst seit wenigen Monaten erhältliche Philips Hue Bridge Pro aktuell mit insgesamt 31 Prozent Preisnachlass und damit zum bisherigen Bestpreis von 61,34 Euro. Das Angebot ist nicht zuletzt auch deshalb interessant, weil Philips Hue jetzt erste Funktionen anbietet, die dieses Bridge-Modell zwingend voraussetzen.

Um euch das Rechnen zu ersparen: Auch wenn MediaMarkt davon spricht, dass man die Mehrwertsteuer geschenkt bekommt, liegt der an diesem Wochenende zusätzlich verfügbare Preisnachlass bei lediglich rund 16 Prozent: Schlägt man auf 100 Euro 19 Prozent drauf, landet man bei 119 Euro. Von dieser Summe muss man jedoch nur 16 Prozent abziehen, um wieder bei 100 Euro zu landen. Die Mehrwertsteuer muss MediaMarkt natürlich dennoch abführen, nur eben nicht vom vollen, sondern vom Aktionspreis.

Anmeldung bei myMediaMarkt vorausgesetzt

MediaMarkt verbindet die Sonderaktionen diesmal wieder mit der Voraussetzung, dass man entweder Mitglied bei myMediaMarkt oder bei mySaturn ist. Die Teilnahme an diesem ist kostenlos und die Anmeldung kann direkt online erfolgen.

Begleitend dazu läuft derzeit auch noch die Apple-Week als Sonderaktion für Apple-Produkte bei MediaMarkt. Hier wird für die Teilnahme keine Mitgliedschaft bei den Kundenbindungsprogrammen benötigt, großartig erwähnenswerte Schnäppchen sind uns hier bislang aber nicht untergekommen. Über den Ausverkauf der AirTags der ersten Generation haben wir ja gestern bereits berichtet.