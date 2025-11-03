Apple will Schornsteine mit digitalen Weihnachtsbäumen verzieren

Apple-Kunden in Großbritannien können an einem ungewöhnlichen Kreativwettbewerb mit Thema Weihnachten teilnehmen. Unter dem Titel „Your Tree on Battersea“ fordert Apple iPad-Besitzer in ganz Großbritannien dazu auf, einen eigenen Weihnachtsbaum zu gestalten, und zwar mit dem iPad.

Die Aktion wird von dem britischen Entertainer Munya Chawawa moderiert und findet in Kooperation mit der traditionsreichen Battersea Power Station in London statt, wo sich mittlerweile auch der dortige Hauptsitz von Apple befindet. Ausgewählte Einsendungen sollen dann im Dezember großflächig auf die markanten Schornsteine und Wassertürme des Gebäudes projiziert werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple mit großflächigen Projektionen an diesem Ort für Aufsehen sorgt. Im vergangenen Jahr wurden in den Wochen vor Weihnachten thematisch passende Kurzfilme von Wallace & Gromit auf das Bauwerk projiziert. Und auch die Idee, digitale Weihnachtsbäume auf dem iPad zu gestalten, ist nicht neu. Vor zwei Jahren war der Künstler David Hockney mit diesem Thema in der Battersea Power Station präsent.

Apple betreibt seinen britischen Hauptsitz seit 2023 in dem legendären Londoner Industriegebäude. Der neue Wettbewerb soll dem Unternehmen zufolge nicht nur weihnachtliche Kreativität mit digitaler Technik verbinden, sondern zugleich ein Stück öffentlicher Kunst ins Zentrum Londons bringen.

Bekannte Künstler mit im Boot

Laut Apple werden am Ende insgesamt 24 von Kunden eingereichte Entwürfe berücksichtigt, die dann gemeinsam mit Arbeiten bekannter Künstler gezeigt werden. Unter anderem sind Apple zufolge dabei Stephen Fry und David Shrigley mit von der Partie.

Begleitend dazu bieten alle 39 Apple-Ladengeschäfte in Großbritannien zwischen dem 6. und 22. November zum Thema passende kostenlose Praxis-Workshops an. Im Rahmen dieser „Today at Apple“ genannten Veranstaltungen sollen Teilnehmer lernen, wie man dergleichen am besten auf dem iPad realisieren kann.